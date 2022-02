Overmars weg bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s: ‘Ik schaam me kapot’

,,Ik schaam me kapot”, laat Overmars weten in een persbericht. ,,Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”

Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Met hem als directeur voetbalzaken maakte de club uit Amsterdam ruim 300 miljoen euro winst op de transfermarkt en vond Ajax aansluiting met de Europese subtop. Overmars verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026. Hij werkte nauw samen met Erik ten Hag, die op zijn voorspraak naar Amsterdam kwam.

Quote Marc is waarschijn­lijk de beste voetbaldi­rec­teur die Ajax gehad heeft, maar hij heeft helaas echt grenzen overschre­den Leen Meijaard, Rvc-voorzitter Ajax

,,Ik vind de situatie voor iedereen afschuwelijk”, reageert algemeen directeur Edwin van der Sar in een persbericht. ,,Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega’s te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden. Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega’s in de directie van Ajax. Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn. Maar onze ambities blijven overeind.”

,,Dit is een dramatische situatie voor iedereen die hier op enigerlei wijze bij betrokken is”, stelt voorzitter Leen Meijaard van de rvc van Ajax. ,,Het is ingrijpend voor de vrouwen die met het gedrag te maken hebben gehad. Toen wij geluiden hierover opvingen hebben we meteen gehandeld, daarbij zorgvuldig gewikt en gewogen wat het beste was om te doen. Alles in overleg met algemeen directeur Van der Sar en daarbij geholpen door een externe expert. Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft. We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verdergaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in. Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen. Ik wil de wens uitspreken dat alle betrokkenen de rust en privacy gegund wordt om dit te verwerken.”