Overwintering in Europa League ver weg voor Feyenoord na dramatische ontknoping in Graz

De treffer van diep in blessuretijd kwam aan als een mokerslag. Feyenoord leek het puntje dat het zo nodig heeft in de poule over de streep te gaan trekken tot aanvoerder Otar Kiteishvili alsnog toeslag. De klap kwam keihard aan, want Feyenoord zal nu volgende week in de eigen Kuip Lazio Roma moeten kloppen om te kunnen overleven.



Het werd uiteindelijk een helft lang overleven in de Merkur Arena, waar Feyenoord simpelweg niet mocht verliezen om de kansen op overwintering in Europa gaaf te houden. De Rotterdammers waren voor de pauze de bovenliggende partij geweest, hadden ook volop kansen gecreëerd, maar na de pauze vochten de Oostenrijkers zich terug in de wedstrijd.

Een kopbal van invaller Emmanuel Emegha tegen de buitenkant van de paal. Een andere kopstoot van David Affengruber en een stormloop aan aanvallen moeten Arne Slot en zijn assistenten op de bank nerveus hebben gemaakt. Want in groep F ligt alles zo dichtbij elkaar dat elke misstap voor een dodelijk afloop kan zorgen in de strijd om overwintering in Europa. De vier minuten blessuretijd waren zenuwslopend voor het volle uitvak. En het ging dus mis. Met gebogen hoofd verdwenen de spelers van Feyenoord in de tunnel. Een week lang heeft Slot om alle neuzen weer de goede kant op te krijgen en Lazio in de uitverkochte Kuip te kloppen.

Feyenoord had het zichzelf in Oostenrijk zoveel makkelijker kunnen maken. Voor de pauze moest keeper Jorg Siebenhandl met een katachtige reflex een kopbal van Gernot Trauner onschadelijk maken. Spits Danilo werd tweemaal in positie gebracht om de trekker over te halen. De kopbal en de intikker van de Braziliaan misten echter precisie en snelheid. Het gebeurde in een fase waarin het leek dat het vooral een kwestie van tijd zou zijn alvorens Feyenoord de ploeg die eerder in Rotterdam met 6-0 over de knie was gelegd opnieuw op achterstand zou worden gezet. Maar hoe anders was de situatie op het veld na de pauze. Feyenoord kreeg zelf eigenlijk geen kansen meer en moest achteruit. Gernot Trauner en David Hancko deden wat ze vooraf hadden aangekondigd. De Oostenrijker en de Slowaak verweerden zich met het mes tussen de tanden om het gelijkspel dat over een week in de Kuip zo belangrijk kan blijken te zijn over de streep te trekken. Maar het bleek niet voldoende.

Feyenoord ontvangt Lazio in de Kuip

Lazio Roma is lijstaanvoerder. Feyenoord zakte naar plek drie. Die plek geeft nog recht op deelname aan de Conference League, het toernooi dat de Rotterdammers zoveel bracht afgelopen seizoen. Een seizoen waarin het niet op kon, waarin het nauwelijks mis leek te kunnen gaan. Maar hoe anders is de Europa League. FC Midtjylland kon in Herning en in Rotterdam terugkeren uit geslagen positie. Lazio Roma bleek een maatje te groot in de openingswedstrijd. En Sturm Graz sloeg toe in de blessuretijd waar Feyenoord zo had geknokt om overeind te blijven. In de Kuip, die al geruime tijd volledig is uitverkocht moeten de Rotterdammers de overwintering alsnog veiligstellen. Slot en zijn mannen hoeven niet in competitieverband in actie te komen en kunnen zich helemaal opladen voor de strijd met de Italianen, die door de 4-2 in Rome een buffer hebben met de Rotterdammers als het onderlinge resultaat telt.

Slot gaf al eerder aan dat het afgelopen seizoen in Europa iets unieks was en niet vanzelfsprekend meer een vervolg zou krijgen. Toch hadden de Rotterdammers op meer gehoopt. De goal van Kiteishvili, die net als Emegha erg goed inviel bij Sturm Graz, was een enorme tik die razendsnel verwerkt zal moeten worden.

