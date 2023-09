Overzicht | Dit waren alle 421 zomertransfers in de eredivisie

De zomerse transferperiode zit erop. Bekijk hieronder een overzicht van alle in- en uitgaande transfers in de eredivisie van de afgelopen maanden.

Ajax

In: Jay Gorter (Aberdeen, was verhuurd), Anass Salah-Edinne (FC Twente, was verhuurd), Branco van den Boomen (Toulouse, transfervrij), Benjamin Tahirovic (AS Roma), Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt), Carlos Borges (Manchester City), Jakov Medic (Sankt Pauli), Chuba Akpom (Middlesborough), Anton Gaaei (Viborg FF), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Gaston Ávila (Antwerp), Georges Mikautadze (FC Metz), Ethan Butera (Anderlecht), Sivert Mannsverk (Molde FK), Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Uit: Lorenzo Lucca (Pisa, was gehuurd), Maarten Stekelenburg (stopt), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Youri Regeer (FC Twente), Youri Baas (NEC, verhuurd), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Jurriën Timber (Arsenal), Naci Ünüvar (FC Twente, verhuurd), Kik Pierie (Excelsior), Edson Álvarez (West Ham United), Mohamed Daramy (Stade Reims), Mohammed Kudus (West Ham United), Jorge Sánchez (FC Porto, verhuurd), Kian Fitz-Jim (Excelsior, verhuurd)

Almere City

In: Bradley van Hoeven (TOP Oss, was verhuurd), Thomas Robinet (KV Oostende), Peer Koopmeiners (AZ, gehuurd), Sherel Floranus (Antalyaspor), Christopher Mamengi (Jong FC Utrecht), Yoann Cathline (FC Lorient, gehuurd), Mbe Soh, (Nottingham Forest, gehuurd), Yann Kitala (Le Havre, gehuurd), Samuel Radlinger (Austria Wien, gehuurd)

Uit: Tim Receveur (FC Dordrecht), Agil Etemadi (stopt), Ilias Alhaft (FC Noah), Niciano Grootfaam (onbekend), Jorrit Smeets (FC Emmen), Jeredy Hilterman (Willem II, verhuurd)

AZ

In: Jelle Duin (Aarhus GF, was verhuurd), Kenzo Goudmijn (Excelsior, was verhuurd), David Möller Wolfe (SK Brann), Ruben van Bommel (MVV), Denso Kasius (Bologna), Tiago Dantas (Benfica, gehuurd), Alexandre Penetra (Famalicão), Ibrahim Sadiq (BK Häcken)

Uit: Zinho Vanheusden (Internazionale, was gehuurd), Mees Bakker (De Graafschap), Tijjani Reijnders (AC Milan), Sam Beukema (Bologna), Fedde de Jong (SC Cambuur), Tijs Velthuis (Sparta Rotterdam), Milos Kerkez (Bournemouth), Peter Vindahl (Sparta Praag, verhuurd), Peer Koopmeiners (Almere City, verhuurd), Zico Buurmeester (PEC, verhuurd), Jesper Karlsson (Bologna), Yusuf Barasi (Adana Demirspor), Iman Griffith (Fortuna Sittard, verhuurd)

Excelsior

In: Arthur Zagré (AS Monaco, was gehuurd), Kik Pierie (Ajax), Casper Widell (Helsingsborgs IF), Derensili Sanches Fernandes (FC Utrecht), Lennard Hartjes (Feyenoord, gehuurd), Mimeirhel Benita (Feyenoord, gehuurd), Richie Omorowa (IF Brommapojkarna), Oscar Uddenäs (BK Häcken), Ian Smeulers (Sandefjord Fotball), Cisse Sandra (Club Brugge, gehuurd), Troy Parrott (Tottenham Hotspur, gehuurd), Kian Fitz-Jim (Ajax, gehuurd)

Uit: Maxime Awoudja (einde contract), Marouan Azarkan (Feyenoord, was gehuurd), Vicente Besuijen (Aberdeen, was gehuurd), Kenzo Goudmijn (AZ, was gehuurd), Peer Koopmeiners (AZ, was gehuurd), Luuk Admiraal (Sparta), Michael Chacón (einde contract), Nathan Markelo (Fortuna Sittard), Joshua Eijgenraam (TOP Oss, verhuurd), Reda Kharchouch (Al-Bukiryah FC), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City)

Feyenoord

In: Thomas van den Belt (PEC Zwolle), Ramon Hendriks (FC Utrecht, was verhuurd), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Timon Wellenreuther (Anderlecht, was al gehuurd), Antef Tsoungui (Brighton & Hove Albion), Yakuba Minteh (Newcastle United, huur), Calvin Stengs (OGC Nice), Thomas Beelen (PEC), Kostas Lamprou (Willem II), Bart Nieuwkoop (Union Sint-Gillis), Ondrej Lingr (Slavia Praag, gehuurd met verplichte koopoptie), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Korede Osundina (Orange County SC), Mikki van Sas (Manchester City, transfervrij)

Uit: Mark Diemers (einde contract), Naoufal Bannis (Al-Markhiya), Oussama Idrissi (Sevilla, was gehuurd), Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva), Jacob Rasmussen (Fiorentina, was gehuurd), Sebastian Szymanski (Dynamo Moskou, was gehuurd), Tein Troost (NAC Breda), Orkun Kökçü (Benfica), Marouan Azarkan (FC Utrecht), Christian Conteh (einde contract), Mohamed Taabouni (Al-Arabi SC), Mimeirhel Benita (Excelsior, verhuurd), Danilo (Rangers FC), Robert Bozenik (Boavista), Antef Tsoungui (FC Dordrecht, verhuurd), Denzel Hall (Heerenveen), Thijs Jansen (De Graafschap, verhuurd), Ezequiel Bullaude (Boca Juniors, verhuurd), Francesco Antonucci (contract ontbonden), Marcus Pedersen (Sassuolo, verhuurd), Ramon Hendriks (Vitesse, verhuurd), Patrik Walemark (Heerenveen, verhuurd), Ramon Hendriks (Vitesse, verhuurd), Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien, verhuurd)

Fortuna Sittard

In: Ivor Pandur (Hellas Verona, was al gehuurd), Loreintz Rosier (Estoril), Luuk Koopmans (ADO Den Haag), Milan Robberechts (KV Mechelen), Alen Halilovic (HNKRijeka), Mitchell Dijks (transfervrij), Sadik Fofana (Bayer Leverkusen, huur), Mouhamed Belkheir (Vilafranquense), Kaj Sierhuis (Stade Reims), Nathan Markelo (Excelsior, contract ontbonden), Marko Lazetic (AC Milan, huur), Iman Griffith (AZ, gehuurd), Ragnar Oratmangoen (FC Groningen, gehuurd)

Uit: Kristijan Bistrovic (CSKA Moskou, was gehuurd), Thomas Buitink (Vitesse, was gehuurd), Gianmarco Cangiano (Bologna, was gehuurd), Yanick van Osch (einde contract), Richie Musaba (einde contract), Burak Yilmaz (stopt), Mike van Beijnen (contract ontbonden), Dogan Erdogan (contract ontbonden), George Cox (einde contract), Roel Janssen (einde contract, naar VVV-Venlo), Ximo Navarro (Deportivo La Coruña), Michael Verrips (verhuurd), Tunahan Tasci (MVV, verhuurd), Paul Gladon (FC Noah), Úmaro Embalo (FC Cartagena, verhuurd)

Go Ahead Eagles

In: Luca Everink (TOP Oss), Jakob Breum (Odense BK), Victor Edvardsen (Djurgardens IF), Thibo Baeten (Beerschot), Dean James (FC Volendam, transfervrij), Joris Kramer (NEC), Darío Serra (Valencia, was al gehuurd)

Uit: Martijn Berden (VVV-Venlo), José Fontán (Celta Vigo, was gehuurd), Jay Idzes (einde contract), Fredrik Oppegard (PSV, was gehuurd), Isac Lidberg (FC Utrecht), Erwin Mulder (einde contract), Luca Plogmann (FC Dordrecht, verhuurd)

sc Heerenveen

In: Charlie Webster (Chelsea, huur), Ion Nicolaescu (Beitar Jerusalem), Luuk Brouwers (FC Utrecht, huur met verplichte koop), Mickey van der Hart (transfervrij over van FC Emmen)

Uit: Joost van Aken (einde contract), Jeffrey Bruma (einde contract), Antoine Colassin (Anderlecht, was gehuurd), Rami Al Hajj (einde contract), Sydney van Hooijdonk (Bologna, was gehuurd), Xavier Mous (einde contract), Timo Zaal (einde contract), Rami Kaib (Djurgardens IF), Milan van Ewijk (Coventry City), Alex Timossi (Brommapojkarna)

Heracles Almelo

In: Melih Ibrahimoglu (Admira Wacker), Jannes Wieckhoff (FC St. Pauli), Jetro Willems (FC Groningen), Bryan Limbombe (Roda JC), Jizz Hornkamp (Willem ll), Abed Nankishi (Werder Bremen, opnieuw gehuurd), Mario Engels (Tokyo Verdy), Brian De Keersmaecker (FC Eindhoven), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart, gehuurd)

Uit: Héritier Deyonge (einde contract), Marco Rente (FC Groningen), Ismail Azzaoui (niet verlengd, Araz-Naxcivan PFK), Regino Cicilia (Slovacko), Mateo Les (HNK Gorica), Lucas Schoofs (Lommel SK), Samuel Armenteros (einde contract, Al-Kholood), Robin Jalving (einde contract), Elias Sierra (VVV), Koen Bucker (Roda JC)

NEC

In: Sontje Hansen (Jong Ajax), Mees Hoedemakers (SC Cambuur), Daan Maas (TOP Oss, was verhuurd), Lars Olden Larsen (Pari NN), Bram Nuytinck (Sampdoria), Youri Baas (Ajax, gehuurd), Rober González (Real Betis, huur met optie), Koki Ogawa (Yokohama, gehuurd), Mathias Ross (Galatasaray, gehuurd), Brayann Pereira (AJ Auxerre, gehuurd), Kodai Sano (Fagiano Okayama), Bas Dost (transfervrij, speelde bij FC Utrecht)

Uit: Andri Fannar Baldursson (Bologna, was gehuurd), Mattijs Branderhorst (einde contract), Ilias Bronkhorst (einde contract, gaat naar FC Dordrecht), Jordy Bruijn (einde contract), Thibo Baeten (Beerschot), Landry Dimata (Espanyol, was gehuurd), Souffian El Karouani (FC Utrecht), Iván Márquez (FC Nürnberg), Anthony Musaba (AS Monaco, was gehuurd), Terry Lartey Sanniez (einde contract), Joep van der Sluijs (einde contract), Mathias De Wolf (einde contract), Ibrahim Cissoko (Toulouse), Oussama Tannane (Umm-Salal), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Ilias Bronkhorst (FC Dordrecht)

PEC Zwolle

In: Eliano Reijnders (Jong FC Utrecht, was verhuurd), Stijn Meijer (SC Verl, was verhuurd), Jenno Campagne (zonder club), Lennart Czyborra (Genoa, gehuurd), Ferdy Druijf (Rapid Wien, gehuurd), Anouar El Azzouzi (FC Dordrecht), Mohamed Oukhattou (Quick), Kenneth Vermeer (Cincinnati FC), Ody Velanas (NAC Breda), Zico Buurmeester (AZ, gehuurd), Younes Namli (Sparta Rotterdam), Thomas Lam (Melbourne City), Divaio Bobson (Eintracht Frankfurt), Anselmo García MacNulty (VfL Wolfsburg), Nico Serrano (Athletic Club, gehuurd)

Uit: Thomas van den Belt (Feyenoord), Melayro Bogarde (Hoffenheim, was gehuurd), Jan Hoekstra (FC Groningen, was gehuurd), Younes Taha (FC Twente), Gervane Kastaneer (einde contract), Hicham Acheffay (einde contract), Thomas Beelen (Feyenoord), Jordy Tutuarima (transfervrij), Chardi Landu (FC Emmen), Jimmy Kaparos (Schalke 04 II), Haris Medunjanin (Castellón), Gabi Caschili (Cambuur), Rav van den Berg (Middlesbrough), Sven Zitman (TOP Oss), Hakon Gangstad (Ranheim), Daijiro Chirono (Castellón)

PSV

In: Richard Ledezma (New York City, was verhuurd), Fredrik Oppegard (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Maximiliano Romero (Racing Club, was verhuurd), Yorbe Vertessen (Union Sint-Gillis, was verhuurd), Noa Lang (Club Brugge), Ricardo Pepi (Augsburg), Shurandy Sambo (was verhuurd), Malik Tillman (Bayern München, gehuurd), Jerdy Schouten (Bologna), Sergiño Dest (FC Barcelona, gehuurd), Armel Bella-Kotchap (Southampton, gehuurd)

Uit: Jarrad Branthwaite (Everton, was gehuurd), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, was gehuurd), Sávio (Troyes, was gehuurd), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers, was gehuurd), Philip Max (Eintracht Frankfurt, was al verhuurd), Mathijs Tielemans (Vitesse), Érick Gutiérrez (Chivas), Xavi Simons (Paris Saint-Germain, verhuurd aan RB Leipzig), Timo Baumgartl (Schalke 04), Mathijs Tielemans (Vitesse), Philipp Mwene (FSV Mainz), Livano Comenencia (Juventus), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Anwar El Ghazi (contract ontbonden), Jeremy Antonisse (Moreirense FC)

RKC Waalwijk

In: Jeroen Houwen (Vitesse), David Min (Telstar, was gehuurd), Aaron Meijers (Sparta Rotterdam), Richonell Margaret (TOP Oss), Raz Meir (Maccabi Haifa), Godfried Roemeratoe (Hapoel Tel Aviv), Jeffrey Bruma (sc Heerenveen), Denilho Cleonise (FC Twente), Ilias Takidine (Anderlecht), Nouri El Harmazi (Vitesse onder 21), Filip Stevanovic (Manchester City, gehuurd), Reuven Niemeijer (Brescia), Daouda Weidmann (Torino, gehuurd)

Uit: Saïd Bakari (Sparta Rotterdam), Mika Biereth (Arsenal, was gehuurd), Pelle Clement (Sparta Rotterdam), Iliass Bel Hassani (einde contract), Florian Jozefzoon (Bandirmaspor), Julen Lobete (Celta Vigo, was gehuurd) Hans Mulder (VV Unicum), Joel Pereira (einde contract), Mats Seuntjens (FC Utrecht), Sebbe Augustijns (Telstar), Vurnon Anita (Al-Orobah FC), Lars Nieuwpoort (Karmiotissa), Roy Kuijpers (NAC Breda), Luuk Wouters (FC Eindhoven, gehuurd)

Sparta Rotterdam

In: Saïd Bakari (RKC Waalwijk), Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven, was verhuurd), Pelle Clement (RKC Waalwijk), Django Warmerdam (FC Utrecht), Koki Saito (Lommel SK, was al gehuurd), Sergi Rosanas (FC Barcelona B), Agustin Anello (Lommel SK), Metinho (Troyes, gehuurd), Camiel Neghli (De Graafschap), Tijs Velthuis (AZ), Djevencio van der Kust (FC Utrecht), Metinho (Troyes, gehuurd)

Uit: Adil Auassar (stopt), Tim Coremans (einde contract), Aaron Meijers (RKC Waalwijk), Elias Hoff Melkersen (Hibernian FC, was gehuurd), Younes Namli (einde contract), Mica Pinto (einde contract, naar Vitesse), Shurandy Sambo (PSV, was gehuurd), Dirk Abels (Grasshoppers), Jason Lokilo (Hull City), Patrick Brouwer (FC Emmen, verhuurd), Mohamed Tahiri (einde contract), Jeremy van Mullem (SC Cambuur)

FC Twente

In: Younes Taha (PEC Zwolle), Youri Regeer (Ajax), Naci Ünüvar (Ajax, gehuurd), Manfred Ugalde (Lommel, werd al gehuurd), Alec Van Hoorenbeeck (KV Mechelen, gehuurd) Mitchell van Bergen (Stade Reims)

Uit: Wout Brama (gestopt), Denilho Cleonise (einde contract), Anass Salah-Eddine (Jong Ajax, was gehuurd), Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Julio Pleguezuelo (Plymouth Argyle), Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Virgil Misidjan (Al Taj)

FC Utrecht

In: Can Bozdogan (Schalke 04, werd al gehuurd), Modibo Sagnan (Real Sociedad, was al gehuurd), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Marouan Azarkan (Feyenoord), Zidane Iqbal (Manchester United), Adrian Blake (Watford), Souffian El Karouani (NEC), Ole Romeny (FC Emmen), Isac Lidberg (Go Ahead Eagles), Vasilis Barkas (Celtic), Mattijs Branderhorst (transfervrij), Anthony Descotte (Charleroi, gehuurd), Ryan Flamingo (Sassuolo, gehuurd), Oscar Fraulo (Borussia Mönchengladbach, gehuurd), Hugo Novoa (RB Leipzig, gehuurd)

Uit: Bas Dost (einde contract, naar NEC), Ramon Hendriks (Feyenoord, was gehuurd), Naoki Maeda (Nagoya Grampus, was gehuurd), Thijmen Nijhuis (einde contract), Django Warmerdam (Sparta Rotterdam), Amin Younes (Ettifaq FC, was gehuurd), Remco Balk (SC Cambuur), Rocco Robert Shein (FC Dordrecht), Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Sander van de Streek (einde contract, gaat naar Antalyaspor), Mimoun Mahi (De Graafschap), Fabian de Keijzer (Heracles), Djevencio van der Kust (Sparta), Tasos Douvikas (Celta de Vigo), Sean Klaiber (Brøndby IF)

Vitesse

In: Thomas Buitink (Fortuna Sittard, was verhuurd), Daan Huisman (VVV-Venlo, was verhuurd), Mathijs Tielemans (PSV), Eloy Room (transfervrij), Said Hamulic (Toulouse, gehuurd), Amine Boutrah (Concarneau), Kacper Kozlowski (Brighton, gehuurd), Mica Pinto (transfervrij na vertrek bij Sparta), Joel Voelkering Persson (Lecce, gehuurd), Ramon Hendriks (Feyenoord, gehuurd), Fodé Fofana (PSV, gehuurd)

Uit: Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg, was gehuurd), Matús Bero (einde contract), Ryan Flamingo (Sassuolo, was gehuurd, gaat nu naar FC Utrecht), Tomás Hájek (einde contract), Jeroen Houwen (RKC Waalwijk), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart, was gehuurd), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion, was gehuurd), Sondre Tronstad (Blackburn Rovers), Gabriel Vidovic (Bayern München, was gehuurd), Mitchell Dijks (Fortuna Sittard), Maximillian Wittek (VfL Bochum), Daan Huisman (Hagesund), Nikolai Baden Frederiksen (verhuurd aan SC Austria Lustenau)

FC Volendam

In: Koen Blommestijn (Telstar, was verhuurd), Mio Backhaus (Werder Bremen, gehuurd), Garang Kuol (Newcastle United, gehuurd), Luke Le Roux (Varbergs BoIS)

Uit: Francesco Antonucci (Feyenoord, was gehuurd), Dean James (einde contract), Gaetano Oristanio (Internazionale, was gehuurd), Florent Sanchez (Olympique Lyonnais, was gehuurd), Filip Stankovic (Internazionale, was gehuurd), Jordi Blom (Quick Boys), Walid Ould-Chikh (Roda JC, verhuurd), Leon Maloney (einde contract), Henk Veerman (ADO Den Haag, verhuurd), Daryl van Mieghem (ADO Den Haag), Derry John Murkin (Schalke 04)

