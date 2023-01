Owen Wijndal: ‘Feyenoord favoriet? We hebben de beste spelers van Nederland’

Klassieker

Wijndal kijkt met veel plezier vooruit naar zondag, als hij met Ajax zijn eerste Klassieker tegen Feyenoord speelt. ,,Ik houd van dit soort wedstrijden. Je weet dat iedereen kijkt, de focus staat er zo erg op. Dit soort wedstrijden ben je juist op je best”, zegt de linkerverdediger, die bij afwezigheid van de geschorste Devyne Rensch in de basis hoopt te mogen beginnen. Wijndal voetbalde met AZ al wel enkele keren in De Kuip. ,,Dan is er ook wel sprake van wat rivaliteit, maar in mindere mate”, aldus de 11-voudig international.



Koploper Feyenoord begint volgens velen als favoriet aan de topper. ,,Is dat zo?”, vraagt Wijndal zich af. ,,Ik heb geen idee, ik lees en zie dat bewust allemaal niet. Bij ons in de groep leeft dat wij zeker de favoriet zijn. We hebben de beste spelers van Nederland. We moeten gewoon winnen.” De wedstrijd is nog iets meer beladen vanwege de terugkeer van oud-Feyenoorder Steven Berghuis in De Kuip. ,,Steven is er heel rustig onder, hij wil zijn beste spel laten zien”, zegt Wijndal. ,,Als team voelen we natuurlijk wel de druk. Bij winst staan we nog maar 2 punten achter en bij verlies worden dat er 8. Maar dan nog zijn we pas op de helft, we zijn dan nog niet weg. Maar je weet wel dat je dan echt aan de bak moet.”