Padt enige die doel schoon hield tegen Ajax, koploper is gewaarschuwd

Door Frank Molema



Geen Ajax-FC Groningen zondag, maar met Ludogorets Razgrad op bezoek bij subtopper Beroe. Sergio Padt zag dat scenario wel zitten toen de Bulgaarse topclub vorige week, vlak voor het sluiten van de transfermarkt in Bulgarije, zich bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus meldde om de doelman vervroegd over te nemen. ,,Dan kan je acclimatiseren om uiteindelijk later te pieken’’, zei Padt. ,,Zij willen de Champions League halen. Dan is het lekker om alvast wat wedstrijden in de benen te hebben.’’