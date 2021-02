Padt verwacht ondanks vertrekwens seizoen in Groningen af te maken

Olympiakos schiet sprookjes­avond PSV en Zahavi in laatste minuten aan diggelen

25 februari PSV had een klein wonder nodig om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Eran Zahavi zorgde bijna voor dat wonder, maar van 2-0 voor en de zevende hemel werd het nog 2-1 en de hel. Weg plek in de achtste finales van de Europa League.