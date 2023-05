Panenka | ‘Renovatie Ajax moet beginnen bij de trainer’

AZ haalt talenten uit de reusachti­ge voortuin van Ajax: ‘Ligging en mildere uitstra­ling kunnen verschil maken’

De eerste elftallen van Ajax en AZ treffen elkaar zaterdagavond in de strijd om een ticket voor de Europa League, maar op de achtergrond is het ook een duel om het predicaat beste jeugdopleiding. Nu de AZ-jeugd dicht bij Amsterdam traint én succesvol is, is het niet meer vanzelfsprekend dat de beste jeugdspelers uit de hoofdstad voor Ajax kiezen.