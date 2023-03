Panenka | Sjoerd Mossou: ‘Rode kaart FC Groningen? Ik begreep die enorme opwinding niet’

Open brief aan burgemees­ters: ‘Dit is geen oplossing: goedwillen­de fans worden gestraft’

Het Supporterscollectief Nederland stelt in een open brief aan de burgemeesters van steden met betaald voetbal dat het verbieden van uitsupporters niet de oplossing is voor de problemen. Vorige week besloot burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden dit seizoen geen supporters van de tegenpartij meer toe te laten bij thuisduels van SC Cambuur. Dat deed hij naar aanleiding van ongeregeldheden rond de Friese derby tegen sc Heerenveen.