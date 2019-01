Paniekvoetbal in Groningen: ‘Het is ook echt een noodgreep’

Sterker, Van As dééd hetzelfde toen hij twee jaar geleden aan zijn klus in Den Haag begon. Om het destijds zwalkende ADO voor degradatie te behoeden, schudde hij eerst de kleedkamer flink op. ,,We haalden vijf nieuwe spelers, twee nieuwe trainers en zelf was ik ook nieuw’’, zegt Van As. ,,Dan kun je wel zeggen dat er sprake is van een frisse wind. Omdat nog een aantal jongens terugkeerde van een blessure, hadden we bijna een heel nieuw elftal.’’



De ingrijpende operatie had succes, want het ververste ADO bleef na een imponerende eindsprint op het hoogste niveau. Van As: ,,Als je wat wilt veranderen, kun je beter een aantal spelers halen dan één of twee.’’



Maar een abc’tje is het allerminst, weet Robert Maaskant. Ondanks winterse versterkingen als Dirk Marcellis, Demy de Zeeuw, Ruben Ligeon en Guyon Fernandez degradeerde hij in 2015 als trainer met NAC. ,,Het is lastig,” zegt de huidige technisch directeur van Almere City. ,,Haal je één of twee spelers, dan heb je het over gerichte versterkingen. Met zes of zeven is er paniek. Voordat je dat bij elkaar hebt, ben je zo vijf, zes weken verder. Het is ook echt een noodgreep. Omdat zaken niet lopen wil je veranderingen in je groep. Je bent iets aan het rechtzetten.’’