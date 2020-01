Pardew geeft de selectie van ADO geen seconde rust

Door Marijn Abbenhuijs



Op de eerste volledige dag van het trainingskamp van ADO Den Haag in Spanje moest de spelersgroep zondag bijna vijf uur lang aan de bak. Na een begin in het krachthonk stond de selectie, verdeeld over twee sessies, ruim vier uur op het veld. In die trainingen was er bovendien geen tijd om op adem te komen. Alan Pardew liet de oefeningen in een hoog tempo afwerken, voortdurend hamerend op het verhogen van de intensiteit.



,,Je kunt zien dat we al wat werk hebben verzet’’, zei de nieuwe hoofdtrainer op de tweede dag, nadat zijn vermoeide spelers de eerste oefenwedstrijd met 2-0 hadden gewonnen van VV Noordwijk. ,,Onze intensiteit en kracht moeten beter zijn dan bij onze tegenstanders in de eredivisie. Anders hebben we geen kans.’’