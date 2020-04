Pardew krijgt geen bonus bij ADO: ‘Onzin! Ik zou dat nooit willen ontvangen’

Dat de Britse tabloids dit weekeinde melding maakten van een bonus van 100.000 pond voor Alan Pardew, deed in Den Haag de wenkbrauwen fronsen. Ook in huize Pardew in Sussex vielen krachttermen. ,,Onzin”, zegt Pardew. ,,Als ik al recht zou hebben op een bedrag, dan zou ik dat nooit willen ontvangen. In deze lastige periode zou ik een eventuele bonus altijd teruggeven aan de club.”

Quote We zullen nooit weten of het ons gelukt was Alan Pardew Den Haag mag dan voor de eredivisie behouden blijven, van een feeststemming is er geen sprake. Hoewel algemeen directeur Mohammed Hamdi vrijdagavond verzekerde dat ADO niet een van de clubs is die op omvallen staat, is de situatie zorgelijk. Nu het voetbal stilligt en inkomsten uitblijven, drukt de coronatoestand stevig op de begroting.



Het virus als redding van ADO zien, gaat ze in Den Haag ook te ver. Het resultaat is dan behaald, maar vraag niet hoe. De nummer 17 stond zeven punten achter op een nacompetitieplek en kwam vrijdag door de beslissing van de KNVB met de schrik vrij.

Nadat eerder Hamdi al opgelucht, maar bescheiden reageerde op de handhaving volgt Pardew nu dat voorbeeld. ,,We tellen onze zegeningen”, zegt de Engelsman. ,,Hoewel we nog geloofden dat we onze missie konden volbrengen, stonden we er niet goed voor. We zullen nooit weten of het ons gelukt was. Juist omdat we dat niet weten, had ik een andere uitkomst voor ADO niet terecht gevonden.”

Vanwege de coronatoestand verbleef Pardew uiteindelijk slechts 3,5 maand in Nederland. In die periode won ADO alleen de eerste wedstrijd, met de hakken over de sloot van het nog mindere RKC.In de strijd tegen degradatie nam de concurrentie alleen maar verder afstand.

Evaluatie

Het zal straks onderwerp van gesprek zijn als Pardew binnenkort voor een evaluatiegesprek met Hamdi naar Nederland terugkeert. De verwachting is dat dat voor even is. ,,Zeker is in ieder geval dat ik geen seconde spijt heb gehad van mijn overstap naar ADO Den Haag”, zegt Pardew, daarmee al voorsorterend op een afscheid.