Pardew verklaart keuze voor ADO: ‘Wilde graag in andere cultuur werken’

Alan Pardew moest vandaag bij zijn presentatie als trainer van ADO Den Haag lachen om de vragen die hij kreeg over waarom hij als Engelse trainer bij een kleine club in een klein voetballand aan de slag gaat.

,,Het is een nieuwe uitdaging voor mij, ik ben hongerig om weer aan de slag te gaan. Als Engelse trainer krijg je niet zoveel kansen om in een ander land aan de slag te gaan. Dat wilde ik nu heel graag, werken in een andere voetbalcultuur”, aldus Pardew op een drukbezochte persconferentie.

De 58-jarige Engelsman werkte in eigen land onder meer voor West Ham United, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij die laatste club moest hij in april 2018 vertrekken. Sindsdien zat hij zonder werk.

Pardew kwam via algemeen directeur Mohammed Hamdi bij ADO terecht. ,,Natuurlijk kende ik de club ADO wel. Tim Krul komt hier vandaan. Ik ben blij dat Martin Jol als adviseur aan de slag gaat.”

Het zogenoemde ‘Haags kwartiertje’ was Pardew nog niet bekend.

ADO-directeur Mohammed Hamdi was er na enkele gesprekken met Alan Pardew van overtuigd dat de Engelsman de nieuwe trainer van zijn club moest worden. ,,Hij is zo gemotiveerd. Je zag het vuur in zijn ogen, hij wilde graag terugkomen in de voetbalwereld. Pardew staat voor agressie en strijd. Dat staat ADO ook voor. In dat opzicht lijkt het wel of hij uit Den Haag komt. Een betere match konden we niet vinden”, aldus Hamdi.

Pardew was niet de eerste keuze. De leiding van ADO praatte eerst met Maurice Steijn. Hamdi: ,,Hij wilde op dit moment niet instappen. Daarna maak je meerdere afwegingen, ga je voor de korte of lange termijn? Pardew is een trainer die goed is met teams te werken die in degradatiezorgen zijn. We hebben goede hoop dat we met hem in de eredivisie blijven.”

Volledig scherm ADO-directeur Mohammed Hamdi en de nieuwe hoofdcoach Alan Pardew. © ANP