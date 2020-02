Pasveer beloond voor heldenrol, ook Holmen en Idrissi schitteren

Tomas Necid zag uitblinker Pasveer zijn strafschop stoppen en slaagde er ook niet in de rebound raak te schieten. Hij kreeg een 4 voor zijn optreden. Ook tegenstander Max Clark van Vitesse kreeg dat cijfer. Aitor Cantalapiedra won met FC Twente maar dat kwam niet door hem. Hij kreeg een 4 voor zijn optreden tegen Sparta.

AZ – RKC 4-0

AZ: Bizot 7; Svensson 6,5, Vlaar 6, Wuytens 6, Wijndal 7; Koopmeiners 6,5 (61. Clasie -), Midtsjø 6,5, De Wit 6,5; Stengs 7,5 (71. Aboukhal -), Boadu 7, Idrissi 8 (71. Evjen -).

RKC: Vaessen 5; Sporkslede 5, Mulder 5 (46. Quasten 6), Velkov 6, Delcroix 6; Reijnders 6,5, Leemans 6,5 (75. Rienstra -), Van der Venne 6 (80. Tahiri -); Maatsen 6, Bilate 5,5, Hansson 6,5

Scheidsrechter Gözübüyük: 7

Man of the match: Oussama Idrissi is de man in vorm bij AZ. Tegen RKC maakte hij weer aantal kenmerkende Arjen Robben-acties. Met zijn twee doelpunten heeft hij dit seizoen al meer gescoord dan in zijn eerste eredivisieseizoenen bij AZ.

ADO Den Haag – Vitesse 0-0

ADO Den Haag: Koopmans 6; Malone 5,5, Stubbs 6, Pinas 6, De Bock 5,5; Summerville 5, Immers 5,5 (88. Van Buren -), Baluta 6, Goossens 6, Meijers 6; Necid 4 (67. Kramer -).

Vitesse: Pasveer 8,5; Lelieveld 5, Doekhi 5, Obispo 5,5, Clark 4; Bero 5, Bazoer 5, Foor 5 (75. Tronstad -); Tannane 5, Buitink 4 (60. Dicko 5), Linssen 5 (85. Grot -).

Scheidsrechter: Kooij 5

Man of the match: Remko Pasveer eiste in Den Haag de hoofdrol op door een strafschop te stoppen van Tomas Necid en de reboud daarna ook nog eens knap te pakken.

FC Twente – Sparta 2-0

FC Twente: Drommel 6,5, Troupée 5, Bijen 6, Pleguezuelo 6,5, Schenk 6 (88. Verhaegh -), Bosch 5 (62. Aburjania 5,5), Busquets 5,5, Verdonk 5,5, Aitor 4 (81. Menig -), Vuckic 5,5, Lang 6.

Sparta: Harush 5; Abels 5, Mattheij 6, Vriends 6, Pinto 6; Harroui 5,5, Rigo 5,5 (85. Fortes -), Smeets 5 (59. D. Duarte 5), Auassar 6; Joosten 5 (66. Piroe -), Rayhi 5.

Scheidsrechter Kamphuis: 5

Man of the match: Julio Plegezuelo rendeert goed in het 5-3-2 systeem van FC Twente.

Feyenoord – FC Emmen 3-0

Feyenoord: Bijlow 7,5; Geertruida 5,5, Botteghin 6, Senesi 6,5, Malacia 7,5; Toornstra 6, Fer 6, Özyakup 7,5 (63. Tapia -); Berghuis 6, Jørgensen 6 (82. Larsson -), Sinisterra 6,5 (82. Bozenik -).

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6, Araujo 7, Heylen 6,5, Burnet 6; Chacon 6,5, Hiariej 6,5, Peña 6,5 (81. Jansen -); Frei 7, De Leeuw 6, Kolar 6 (81. Ugrinic -).

Scheidsrechter: Van de Graaf 5

Man of the match: Zelden is een Feyenoord-debuut zo opvallend geweest als dat van winteraanwinst Oguzhan Özyakup. Niet alleen scoorde hij een fraaie openingstreffer na negentig seconden, ook liet hij zich gelden als een middenvelder met een harde tackle.

PEC Zwolle – FC Groningen 1-0

PEC Zwolle: Zetterer 7; Hamer 6,5, Van Polen 7, Kersten 6, Nakayama 7,5, Van Wermeskerken 6; Clement 7, Strieder 5,5 (78. Dekker -), Saymak - (27. Koorman 6); Thy 5,5 (85. Johnson -), Van Duinen 6,5 .

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6,5, Van Hintum 6, Warmerdam 5 (83. El Messaoudi -), Van Kaam 6, Matusiwa 6, Lundqvist 4,5 (65. Hrustic -), Schreck 5 (65. Slor -), Postema 5, Asoro 5,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 5,5

Man of the match: Yuta Nakayama scoorde alweer zijn tweede doelpunt van 2020. De treffer tegen FC Groningen zorgde ook voor de eerste overwinning van de Zwollenaren in 2020.

Willem II – Heracles 1-0

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 6, Pröpper 6 (73. Rossmann -), Knoester 6, Hardeveld 5,5; Kiomourtzoglou 6, Merkel 5,5, Mauro Junior 6,5 (78. Bijleveld -); Van der Water 5,5, (58. Dos Santos 5,5), Dessers 6,5, Cijntje 4,5.

Willem II: Woud 7; Dankerlui 7, Holmen 8, Peters 6,5, Heerkens 7; Saddiki 7, Ndayishimiye 5,5 (90. Vrousai -), Llonch 8; Nunnely 5, Pavlidis 5,5 (88. Gladon -), Köhlert 6.

Scheidsrechter Hensgens: 7,5

Man of the match: Sebastian Holmen was zondagmiddag niet alleen het gedegen slot op de deur van de verdediging van Willem II. Hij scoorde tegen Heracles ook nog eens het enige doelpunt van de wedstrijd.

Fortuna Sittard – Heerenveen 2-1

Fortuna Sittard: Koselev 6; Angha 6 (45. Essers 6), Ninaj 6, Dammers 6,5, Cox 6; Passlack 6, Tekie 5, Carbonell 5 (67. Fernandes), Ciss 5; Damascan 4,5 (81. Karjalainen), Diemers 6.

SC Heerenveen: Bednarek 5; Van Rhijn 5, Dresevic 6, Botman 5, Floranus 6; Kongolo 5 (72. Bruijn -), Faik 5, Veerman 6; Van Bergen 6.5, Odgaard 5 (72. Espejord -), Ejuke 4

Scheidsrechter Oostrom: 6

Man of the match: Wessel Dammers is na maandenlang blessureleed weer langzaam de rots in de Limburgse branding. Met hem is Fortuna stabieler achterin en worden er nauwelijks kansen weggegeven.

VVV-Venlo – FC Utrecht 1-1

VVV-Venlo: Kirschbaum 6,5;, Pachonik 6, Röseler 6,5, Kum 5,5, R. Janssen 6; Van Ooijen 5,5 (81. Opoku -), Post 6, Bruns 6,5 (74. S. Janssen -); Wright 5, Darfalou 6,5, Sinclair 6.

FC Utrecht: Zoet 5,5; Klaiber 5,5, Van der Maarel 5 (60. Maher 5), Hoogma 6,5, Guwara 6; Van de Streek 6, Emanuelson 6,5, Gustafson 6; Cerny 4,5 (60. Ramselaar 6), Abass 4,5 (60. Bahebeck 5,5), Peterson 5,5.

Scheidsrechter Higler: 6

Man of the match: Oussama Darfalou was net als vorige week weer trefzeker voor VVV en speelde zo een belangrijke rol in een onverwacht punt voor VVV.