Patrik Walemark is geen John Guidetti: ‘Ik zet snel stappen, hopelijk ook bij Feyenoord’

Patrik Walemark presenteerde zich vandaag aan de pers in de Kuip. De 20-jarige Zweed zal nog even nodig hebben, maar wil zo snel mogelijk zijn reputatie waarmaken in het shirt van Feyenoord.

De eerste training met de selectie van Feyenoord zit erop, maar Patrik Walemark blijkt geen John Guidetti. De Zweedse buitenspeler die door de Rotterdammers net voor meer dan 3,2 miljoen is weggehaald bij BK Häcken in Zweden durft nog niet te zeggen of hij al snel, zondagmiddag bijvoorbeeld in Nijmegen tegen NEC, al in actie zou kunnen komen. ,,Dat hangt af van de medische staf en de trainer’', zegt de Zweed, waar John Guidetti ruim tien jaar geleden bij zijn eerste kennismaking met de pers al meteen riep dat hij zo snel mogelijk kon spelen.



Het is overigens niet onlogisch dat Walemark nog twijfels heeft. De jonge Zweed heeft immers een maand geen groepstrainingen gehad en alleen voor zichzelf getraind. ,,Het was een stressvolle periode’', zegt hij. En hij doelt op de onderhandelingen tussen Feyenoord en zijn Zweedse club. Er waren veel meer geïnteresseerde clubs, maar in Rotterdam noemen ze de komst van Walemark naar de Kuip ‘een masterclass van technisch directeur Frank Arnesen’.

,,Ik voerde zeer goede gesprekken met hem’’, zegt Walemark. ,,Maar ook met trainer Arne Slot. De eredivisie heeft een reputatie in het beter maken van spelers. Ik speelde pas anderhalf jaar geleden op het hoogste niveau in Zweden. Ik heb altijd bij een kleine club gespeeld. Maar bij Qviding was ik wel op mijn plaats. Er was daar een assistent-trainer die eerder als trainer bij IFK Göteborg had gewerkt. Die man werkte driemaal per week met mij aan het naar binnen komen en schieten met links. Zo’n 300 schoten per training. Week in, week uit. Simpele oefeningen, maar het werd een automatisme. Daar bij Qviding heb ik mij kunnen ontwikkelen. Bij BK Häcken ging het snel en nu ben ik hier bij Feyenoord. Ik ben iemand die snel stappen kan zetten, bleek de laatste jaren. Hopelijk lukt dat ook in Rotterdam.’’

Walemark zijn vader en manager zijn meegereisd, maar straks staat hij er alleen voor. ,,Maar ik ben geweldig opgevangen door de mensen bij de club en de medespelers waren erg vriendelijk. Ik wil het laten zien, deze club heeft zoveel fans. Simon Gustafson speelde hier ook, zijn broer was mijn medespeler bij BK Häcken. Ik weet best wel iets van deze club, want ik kijk graag voetbal en zag al veel wedstrijden. Hopelijk ben ik er zelf snel bij.”

