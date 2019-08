Pavlidis en Bijl schitteren, Van der Heijden heeft het zwaar

Een minder goed weekend beleefde Jan-Arie van der Heijden. De linksbenige verdediger van Feyenoord kreeg met een 3 het laagste cijfer van het weekend en werd dan ook in de rust gewisseld door trainer Jaap Stam. Ploeggenoten Eric Botteghin en Sam Larsson deden het met een 4 niet veel beter tegen FC Utrecht.

Vitesse – PEC Zwolle 3-0

Vitesse: Pasveer 6,5; Karavaev 6,5, Doekhi 6,5, Obispo 6,5, Clark 5,5; Tannane 6 (84. Foor -), Bero 6 (43. Serero 6,5), Bazoer 6; Grot 6 (59. Musonda 6,5), Matavz 6,5, Linssen 7

PEC Zwolle: Mous 5; Hamer 6,5, Reijnen 5, Dekker 6, Paal 6; Bruns 6,5 (66. Westerman -), Clement 6, Flemming 5 (81. Huiberts -); Bel Hassani 5, Thy 5, Johnsen 5 (78. Elbers -)

Scheidsrechter: Dieperink 6

Man of the match: Vitesse-aanvoerde Bryan Linssen scoorde vrijdagavond zijn eerste doelpunt van het seizoen in zijn driehonderdste competitieduel in het betaalde voetbal. Hij maakte zijn achtste goal al tegen PEC Zwolle. Tegen geen enkele andere ploeg scoorde hij zoveel.

Volledig scherm Bryan Linssen. © BSR Agency

VVV-Venlo – Ajax 1-4

VVV-Venlo: Kirschbaum 4,5; Pachonik 5, Röseler 6, Schäfer 5 (46. Kum 4,5), Janssen 5,5; Linthorst 6,5, Van Bruggen 5, Neudecker 5; Sinclair 4,5 (71. Wright -), Soriano 5 (84. Scheimann -), Van Ooijen 5,5

Ajax: Onana 6,5; Dest 7,5, Schuurs 6, Martínez 7,5 (73. Álvarez -), Tagliafico 7, Marin 6,5, Van de Beek 7, Blind 7,5; Ziyech 7 (59. Huntelaar 7), Tadic 7,5, Promes 5,5 (41. Neres 6,5)

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Dusan Tadic kent geen enkele twijfel over zijn strafschoppen. Ook niet nadat hij er tegen PAOK afgelopen week één miste. Tegen VVV schoot hij weer raak van elf meter. Hij verzorgde ook een assist en zette hoogstpersoonlijk de aanval op van de 3-1 van Klaas Jan Huntelaar. Ook de aanvoerder van Ajax is klaar voor de laatste stap richting de Champions League.

Volledig scherm Edson Alvarez en Dusan Tadic. © BSR Agency

ADO Den Haag – Sparta Rotterdam 1-2

ADO Den Haag: Zwinkels 5,5; Van Ewijk 6, Beugelsdijk 6,5, Kanon 5, Meijers 5; Bakker 5 (75. Kramer - ), Immers 6,5, Pinas 5; Goppel 4,5 (46. Ould Chikh 5,5), Necid 5, Falkenburg 5 (46. Hooi 5)

Sparta Rotterdam: Coremans 7; Abels 5.5, Vriends 7, Mattheij 6.5, Faye 5.5; Harroui 6 (59. L. Duarte 6), Auassar 7, Smeets 6, Rayhi 7; Ache 6 (76. Veldwijk), Dervisoglu 7

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Het gaat goed met Sparta én met Mohammed Rayhi. Rayhi scoorde twee keer tegen ADO en bracht zijn totaal voor dit seizoen op drie. Dat is al meer dan het hoogste seizoentotaal dat hij ooit haalde in de eredivisie.

Volledig scherm Bilal Ould Chikh in duel met Sparta-uitblinker Mohamed Rayhi. © BSR Agency

FC Emmen - sc Heerenveen 2-0

FC Emmen: Telgenkamp 6, Bijl 8, Veendorp 6,5, Bakker 7, Burnet 6,5 (43. Payne 6), Ugrinic 7, Chacón 6 (66. Bos -), De Leeuw 6, Laursen 7, Kolar 6 (82. Quispel -), Arias 5

sc Heerenveen: Hahn 7, Floranus 6, Dresevic 6, Botman 5,5, Woudenberg 6, Kongolo 5,5, Faik 5, Ejuke 5 (84. Van der Heide -), Van Bergen 6, Odgaard 4,5, Bruijn 5 (72. Ras -)

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Glenn Bijl leek deze zomer naar FC Groningen te verkassen maar het kwam er niet van. Mooi voor FC Emmen dat mede door Bijl (hij maakte één doelpunt) de eerste overwinning van het seizoen kon boeken.

Volledig scherm (L-R) Glenn Bijl of FC Emmen, Jordy Bruijn of SC Heerenveen during FC Emmen - SC Heerenveen NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR Agency

Fortuna Sittard – Willem II 2-3

Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Essers 5,5 (78. Ugur -), Amiot 5, Ninaj 5 , Pinto 6,5; Passlack 6, Diemers 5,5, Smeets 6 (56. Sambou 6); Karjalainen 5 (71. Zeka -), Damascan 6,5, Ciss 6,5

Willem II: Wellenreuther 7,5; Lewis 6 (90. Zuijderwijk -), Holmen 6, Peters 6,5, Heerkens 6; Saddiki 6,5, Vrousai 7, Llonch 6,5; Nunnely 5 (57. Dankerlui 6), Pavlidis 8 (83. Gladon -), Köhlert 6,5

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Met vier doelpunten in twee duels is Vangelis Pavlidis uitstekend aan het seizoen begonnen. De Griek heeft nu al bijna evenveel doelpunten gemaakt als in de vorige jaargang.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis scoorde twee keer tegen Fortuna Sittard. © BSR Agency

FC Twente – RKC Waalwijk 3-3

FC Twente: Drommel 6,5; Pleguezuelo 5, Bijen 5, Schenk 5, Verdonk 6; Roemeratoe 5 (88.Boere -), Selahi 5,5 (79. Berggreen -), Espinosa 5; Aitor 5,5, Vuckic 6, Nakamura 5 (63. Zekhnini -)

RKC Waalwijk: Heemskerk 6,5; Van Weert 6,5, Meulensteen 6,5, Delcroix 5,5, Quasten 6; Rienstra 6,5, Spierings 5, Tahari 7 (75. Daneels -), Bakari 6 (82. Mulder -); Maatsen 5,5, (75. Sow -), Bilate 5

Scheidsrechter: Perez 5

Man of the match: De mooiste goal van het weekeinde werd misschien wel gemaakt door Anass Tahiri die een schitterende aanval bekroonde met de openingstreffer.

Volledig scherm Anass Tahiri. © BSR Agency

AZ – FC Groningen 0-0

AZ: Bizot 6; Svensson 6,5, Hatzidiakos 7, Koopmeiners 6, Wijndal 7; Midtsjø 6,5, Clasie 6 (63. Kramer -), Ouwejan 6,5 (77. Sugawara -); Stengs 6, Boadu 5, Idrissi 5

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6,5, Itakura 6,5, Van Hintum 6, Absalem 5,5; Matusiwa 5,5, Lundqvist 6 (71. Warmerdam -), Gudmundsson 5 (65. El Hankouri -), Schreck 5,5 , Hrustic 6,5; Sierhuis 5 (82. Benschop -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Pantelis Hatzidiakos moest Ron Vlaar vervangen in Den Haag en deed dat naar behoren. De Griek maakte geen fouten en hield zijn team op de been.

Volledig scherm Pantelis Hatzidiakos. © BSR Agency

Feyenoord – FC Utrecht 1-1

Feyenoord: Vermeer 7,5; Karsdorp 5,5 (84. Geertruida), Botteghin 4, Van der Heijden 3 (46. Ié 6), Haps 7; Tapia 6,5, Berghuis 6, Kelly 5.5; Sinisterra 6, Narsingh 5, Larsson 4 (46. Fer 6)

FC Utrecht: Paes 6,5; Klaiber 7, Janssen 6,5, Hoogma 6,5, Guwara 6; Strieder 6,5 (72. Emanuelson-), Maher 6, Gustafson 6; Kerk 5 (84. Venema -), Abass 7 (64. Cerny), Joosten 5,5

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Kenneth Vermeer hield zijn ploeg op de been door enkele keren redden op te treden bij pogingen van Gustafson, Joosten en Guwara. Hij voorkwam daarmee dat Feyenoord tegen een nederlaag aanliep.

Volledig scherm Kenneth Vermeer. © BSR Agency

Heracles Almelo – PSV 0-2

Heracles Almelo: Blaswich 6,5; Bakboord 5,5, Knoester 6, Van den Buijs 6, Czyborra 6; Kiomourtzoglou 6, Merkel 5,5, Bijleveld 6 (68. Szöke -); Mauro Júnior 6 (79. Konings -), Dessers 6, Van der Water 6.5

PSV: Zoet 7; Dumfries 6, Baumgartl 5,5, Viergever 6,5 Sadílek 5 (71. Boscagli -); Rosario 6, Bergwijn 7, Gutiérrez 6; Ihattaren 7 (66. Hendrix -), Malen 6, Gakpo 5,5

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Mohammed Ihattaren is pas zeventien maar nu al bij vlagen ongrijpbaar. Hij maakte tegen Heracles zijn eerste eredivisiegoal.