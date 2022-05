PEC-aanvoerder Van Polen vecht tegen tranen na degradatie: ‘Excuses aan iedereen’

De aanvoerder baalt van de snelle achterstand in de wedstrijd. ,,Daarmee spelen we hen in de kaart, daardoor konden wij alleen nog maar aanvallen en konden zij gevaarlijk worden uit de counter. We hadden zelf moeite om goede kansen creëren, al waren we in de tweede helft wel veel op de speelhelft van Sparta”, zegt hij tegenover de camera's van ESPN.

Rouwproces

De aanvoerder vecht tegen zijn tranen voor de camera. ,,Net knapte ik al even. Het is natuurlijk een soort rouwproces. Voor de winterstop waren we al dood en begraven, na de winterstop hebben we er alles aan gedaan om het weer recht te trekken. We kunnen onszelf niet veel verwijten wat dat betreft.”

Quote We moeten nu zorgen dat we als club zo snel mogelijk terugkeren Bram van Polen, Aanvoerder PEC Zwolle

Van Polen wil zijn excuses aanbieden aan iedereen die de club een warm hart toedraagt. ,,Je weet hoe het gevoel nu is bij de supporters en ook bij mezelf. We zijn toch als groep verantwoordelijk en dan is het minste wat je kunt doen excuses maken. Je wilt de mensen zo graag meer geven, er zit zo veel gevoel bij de club. Des te pijnlijker is het dat je degradeert.”

Volledig scherm Bram van Polen wordt getroost door de PEC Zwolle-aanhang. © ANP

De verdediger voelt naar eigen zeggen helemaal leeg. ,,We hebben het name in het eerste deel van het seizoen laten liggen.” Hij vindt dat de focus snel moet op binnen een jaar terugkeren. ,,We hebben lang het geloof gehouden erin, maar het is niet gelukt. We moeten nu zorgen dat we als club zo snel mogelijk terugkeren en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

,,We zijn in de tweede seizoenshelft al de goede weg ingeslagen met goed spel en hebben ook het publiek weer achter ons gekregen. Ook hebben we veel sympathie gekregen voor ons spel. We moeten ons nu snel oprichten.”

Aangeslagen

Mike Willems, technisch manager van PEC, stond er aangeslagen bij. ,,We hadden gehoopt dat we het nog zouden redden. Maar dat is helaas niet gebeurd. En ja, dat doet pijn. Komt keihard aan.” Het maakte hem emotioneel. ,,Ja, ik heb net wel even een traantje moeten wegpinken. Wat niet zo gek is. Toen ik bij de club kwam, had ik natuurlijk nooit gedacht dat we zouden degraderen. Maar dat is dus wel gebeurd. En dat doet superpijn.”

Wat er nu gaat gebeuren? ,,Eerst elkaar moed inspreken”, zegt Willems. ,,En dan weer verder. Of ik blijf? Dat wil ik wel. Ik wil het ook goed maken. Wat ik al eerder zei: ik ben geen wegloper. Maar als anderen een andere keuze willen maken, dan moeten ze dat doen. Maar ik ga zeker niet. Ik wil vechten, met de mensen die de club een warm hart toedragen. Dat zijn de supporters, spelers, sponsors en de staf. En ik hoop dat ik die mogelijkheid krijg.”