PEC en Heerenveen trappen nieuw seizoen eredivisie af

Twee commissa­ris­sen vertrekken bij Willem II

9 augustus Voorzitter Jack Buckens en Jan Scheerlinck hebben hun zetel in de Raad van Commissarissen per direct beschikbaar gesteld. Dat doen ze om een nieuwe periode van discussie te voorkomen nu de Clubraad in een extra vergadering het vertrouwen in het stichtingsbestuur heeft uitgesproken.