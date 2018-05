PEC op weg naar grootste verval in de geschiedenis van de eredivisie

Door Tim Reedijk



PEC Zwolle presteerde voor de winterstop uitstekend en ging als trotse nummer 4 de feestdagen in. Met liefst 33 punten moest de club alleen PSV, Ajax en AZ voor zich dulden. Sinds de hervatting van de eredivisie is alles anders in Zwolle. De ploeg is haar frivoliteit kwijt en pakte slechts elf punten. Zelfs de play-offs kunnen dit weekend vergooid worden. PEC staat weliswaar nog achtste, maar heeft evenveel punten als ADO (44) dat op papier een makkelijker slotwedstrijd voor de boeg heeft, uit bij Roda JC.



Dat alles komt vooral door de belabberde tweede seizoenshelft van de Zwollenaren, waarin slechts elf punten werden gepakt. Op een ranglijst van alleen de tweede seizoenshelft staat PEC zeventiende, met alleen degradant FC Twente onder zich.



Het verschil in punten in de eerste tegenover de tweede helft van de competitie, dus na 17 wedstrijden, is zelfs zo groot dat PEC een negatief record in de eredivisie evenaart bij verlies in Alkmaar. Dat berekende statistiekenbureau OPTA in opdracht van deze krant. Het verval is dan net zo groot als dat van GVAV in het seizoen 1964-1965: 22 punten. Die ploeg behaalde (omgerekend naar het driepuntensysteem, met zestien ploegen in de eredivisie) 28 punten in de eerste helft van de competitie en 6 in de tweede.