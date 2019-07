PEC-spits Van Duinen breekt middenvoetsbeentje en moet maanden toekijken

Van Duinen viel in Coevorden halverwege in, maar hinkelde tien minuten later al met hulp van fysiektrainer Jan Borghuis en verzorgster Jenny Venema naar de kleedkamer. De spits werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar een breuk in de voet werd geconstateerd. Van Duinen ondergaat komende week een operatie en houdt rekening met een herstelperiode van drie maanden.