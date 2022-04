PEC-verdediger Mees de Wit ziet overstap naar AZ wel zitten: ‘Owen Wijndal vroeg al: kom je bij ons spelen?’

Henk Fraser heeft in Utrecht zijn droomclub te pakken

Jarenlang was er de wederzijdse flirt met FC Utrecht. Maar nu is het huwelijk dan echt bijna officieel. Henk Fraser (55) is komend seizoen eindverantwoordelijke in De Galgenwaard. Aleksandar Ranković, nu ook al zijn assistent bij Sparta, vergezelt hem zeer waarschijnlijk.

9 april