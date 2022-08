PEC Zwolle en FC Eindhoven denderen door, NAC verrast Roda JC

Conference League AZ heeft geen enkele twijfel voor duel in Portugal: ‘Een 4-0 voorsprong geven wij niet weg’

AZ-trainer Pascal Jansen verwacht een sterk aandringend Gil Vicente FC, donderdag in het tweede duel met de Portugezen om een plaats in de groepsfase van de Conference League. Het eerste duel eindigde in een 4-0-zege voor de Alkmaarders op eigen veld.

