PEC Zwolle groots onthaald door fans na promotie naar eredivisie, Bram van Polen ‘zuipt kop eraf’

Met videoPEC Zwolle keert na een jaar in de Keuken Kampioen Divisie terug naar de eredivisie. Een 1-1 gelijkspel bij nummer drie Almere City was genoeg voor promotie, nadat het feest vorige week nog even uitgesteld moest worden. Feyenoord-aanwinst Thomas van den Belt (21) maakte een kwartier voor tijd met een rake kopbal de goal die voor promotie zorgt.

De wedstrijd tussen Almere City en PEC Zwolle was ruim twintig minuten later afgelopen dan de overige zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, omdat scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd in de eerste helft tijdelijk moest stilleggen vanwege onweer. Nummer twee Heracles Almelo won door een vroege treffer van Samuel Armenteros met 0-1 bij Helmond Sport.



De achterstand tot PEC Zwolle werd daarmee verkleind tot drie punten, waarmee de titelstrijd nog spannend blijft in de laatste vier speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles vergrootte de voorsprong tot Almere City bovendien naar tien punten, waarmee volgende week ook de club uit Almelo promotie kan veiligstellen. Heracles speelt dan thuis tegen Jong PSV.

Almere City leek in de 96ste minuut zelfs nog de 2-1 te maken, maar PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar voorkwam dat met een knappe redding.

Thomas van den Belt werd met zijn rake kopbal de andere held van de avond. De 21-jarige middenvelder uit Zwolle, die voor 850.000 euro overstapt naar Feyenoord, staat nu op zestien doelpunten en acht assists in 33 wedstrijden. Lennart Thy is clubtopscorer met 19 treffers, waarmee hij de koppositie op de topscorerslijst in de KKD voorlopig nog moet delen met Dylan Vente van Roda JC. De 37-jarige middenvelder Haris Medunjanin speelde met zijn ervaring en verfijnde linkerbeen ook een grote rol binnen de ploeg van trainer Dick Schreuder.

Thomas van den Belt.

PEC Zwolle-captain Bram van Polen (37) dacht dat de promotie voor de club misschien nog wel belangrijker was dan het winnen van de KNVB-beker in 2014. ,,We waren slordig, dit was niet een van onze beste wedstrijden, maar dat maakt niet uit. Promoveren was het hoofddoel, dat hebben we vijf wedstrijden voor het einde bereikt”

PEC Zwolle van begin tot eind goed

PEC Zwolle won vorige week met 2-0 van Telstar, maar was voor het promotiefeest afhankelijk van het resultaat van Almere City. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie kwam afgelopen zondag al snel met 2-0 achter bij ADO Den Haag, maar won uiteindelijk nog met 2-3. Vanavond kwam het promotiefeest er alsnog voor de spelers en supporters van PEC Zwolle.

Onder leiding van Schreuder, die degradatie vorig jaar niet kon voorkomen, draaide PEC Zwolle vanaf het begin van het seizoen mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie. In iedere periode eindigden de Zwollenaren in de top twee, de tweede periode werd zelfs gewonnen.

De zomer was voor PEC een zomer met veel mutaties. Veel spelers verlieten de club, maar er werden ook veel aanwinsten verwelkomd. De technische staf met Schreuder als voorman bleef in tact. De rivaal van Go Ahead Eagles kende dit seizoen weinig dieptepunten. Hoogtepunten waren er daarentegen wél veel. Zo werd dus de tweede periode gewonnen en FC Den Bosch werd met liefst 13-0 opzijgezet. Daar komt nu ook promotie bij en zeer waarschijnlijk volgt de titel ook snel.

Kop eraf zuipen

Aanvoerder Bram van Polen (37) kondigde eerder aan dat hij zijn kop eraf gaat zuipen, maar dat doet hij niet alleen: ,,Samen met onze supporters, die ons in de KKD massaal zijn blijven steunen.” Van Polen zal met PEC dus volgend seizoen te bewonderen zijn in de eredivisie. Hij verlengde onlangs zijn contract en komt volgend seizoen voor het zeventiende jaar op rij in actie voor de Zwollenaren. En als Go Ahead Eagles zich conform verwachting handhaaft, krijgt de eredivisie er weer twee fraaie edities van de IJsselderby bij.

Maar hoe ziet dat er nou eigenlijk uit, je kop eraf zuipen? ,,Ja, dat weet ik eigenlijk niet”, zegt Van Polen met een lach van oor tot oor. ,,Met heel veel bier in ieder geval. Ik hoop dat er wat supporters staan, dan gaan we een feestje vieren. In de bus zal het al wel een feestje worden. En ik hoop dat iedereen die telefoons een beetje weglegt en dat we een groot feestje vieren waarbij het bier rijkelijk gaat vloeien", zei de captain vlak na de wedstrijd.

Van Polens wens bleek uit te komen. Het team van PEC Zwolle werd in Zwolle opgewacht door de eigen supporters, waarna er een groot feest losbarstte.

Volledig scherm © Pedro Sluiter Foto Zwolle

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Stand Keuken Kampioen Divisie

