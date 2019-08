PEC Zwolle herdenkt clubtopscorer Koopman

Koopman speelde van 1957 tot 1966 voor PEC en is met 129 doelpunten in de tweede divisie de clubtopscorer aller tijden voor de Zwolse club. De aanvaller uit Raalte werkte daarnaast voor de PTT. Na zijn voetbalcarrière was hij trainer bij verschillende amateurclubs. Ook de speelsters van PEC Zwolle spelen vrijdagavond in hun duel met ADO Den Haag met rouwbanden.