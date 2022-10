PEC Zwolle in topper te sterk voor Heracles, ADO Den Haag wint dankzij Verheydt bij NAC

PEC Zwolle boekte vanavond in de Keuken Kampioen Divisie een zwaarbevochten zege op koploper Heracles. In de topper die vanwege vuurwerk tijdelijk moest worden stilgelegd, verspeelde de ploeg van trainer Dick Schreuder bijna nog een 3-0 voorsprong: 3-2.

Voor PEC Zwolle leek er voor rust geen vuiltje aan de lucht. Gervane Kastaneer zette de thuisclub in de 27ste minuut met een van richting veranderd schot uit het niets op een 1-0 voorsprong. Daarna ging het snel in Zwolle, waar Lennart Thy nog voor rust twee keer scoorde. In blessuretijd van de eerste helft deed Heracles via Samuel Armenteros al wel iets terug: 3-1.

Het meeste vuurwerk na rust kwam van de tribunes, waar het in de loop van de avond steeds onrustiger werd. Omdat er ook van alles op het veld werd gegooid, stuurde scheidsrechter Rob Dieperink de spelers voor enkele minuten naar binnen.

Volledig scherm Vanuit het uitvak in Zwolle werden stoeltje op het veld gegooid. © Pro Shots / Niels Boersema

Na de afkoelingsperiode verzuimde Kastaneer het duel definitief te beslissen. Omdat Rigino Cicilia vlak daarna in de 88ste minuut aan de andere kant wel trefzeker was, werd het nog spannend in de slotfase. Heracles ging in de extra tijd, die vanwege het oponthoud 11 minuten duurde, met man en macht op jacht naar de gelijkmaker. Maar met hangen en wurgen hield PEC stond.

Ondanks de nederlaag blijft Heracles koploper met 25 punten uit 11 wedstrijden. PEC Zwolle is ploeg uit Almelo echter tot twee punten genaderd. Eindhoven, dat met 2-1 won van TOP Oss, staat derde met 22 uit 11. De ploeg van trainer Rob Penders, die na rood voor Collin Seedorf (twee keer geel) het laatste half uur met een man minder speelde, profiteerde van de misstap van MVV. De Limburgers, nu vierde met 21 uit 11, kwamen tegen Jong PSV niet verder dan 1-1.

ADO Den Haag

Thomas Verheydt was weer eens goud waard voor ADO Den Haag. De ploeg van Dirk Kuyt keek in de uitwedstrijd tegen NAC al heel snel tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Jort van der Sande. Maar nog voor rust had ADO die schade gerepareerd dankzij Verheydt, die twee keer raak kopte: 1-2. Vlak voor tijd was de ADO-spits dicht bij zijn derde goal, maar zo ver liet NAC-doelman Roy Kortsmit het niet komen.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hansson in de prijzen Emil Hansson van Heracles Almelo is uitgeroepen tot beste speler van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Ploeggenoot Michael Brouwer ontvangt het Bronzen Kampioensschild voor beste keeper van de eerste periode. De verkiezing is gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en op stemmen van het publiek. Hansson versloeg Dylan Vente (Roda JC Kerkrade), Sven Braken (VVV-Venlo) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) in de strijd om het Bronzen Kampioensschild voor de beste speler. Brouwer kreeg meer stemmen dan Roy Kortsmit (NAC Breda), Nigel Bertrams (FC Eindhoven) en Romain Matthys (MVV Maastricht).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.