PEC Zwolle ontslaat Stegeman na nederlaag in Emmen: ‘Dit was een groot dieptepunt’

De druppel

Mike Willems, technisch manager van PEC, noemde de nederlaag tegen FC Emmen de bekende druppel. ,,De resultaten van de laatste periode waren al niet goed, maar dit was een groot dieptepunt.” Volgens Willems, die Stegeman bij terugkomst in Zwolle op non-actief zette, reageerde de Epenaar ‘sportief’. ,,Natuurlijk, zo’n gesprek is nooit leuk. Maar het was wel een reëel gesprek. John zei dat hij dankbaar was om bij PEC te werken. Maar goed, hij voelde de laatste weken ook wel dat het steeds spannender werd. Het sentiment werd steeds negatiever.”

‘Prestatiecurve niet stabiel’

Stegeman legde de vinger op de zere plek. ,,Onze prestatiecurve is niet heel stabiel op dit moment. Met alle respect voor Emmen, maar wij moeten minimaal dezelfde strijdlust laten zien. Dan maken we kans om te winnen. Zo niet, dan word je eraf geragd. Het maakt niet of het tegen Emmen, tegen Ajax of wie dan ook is, dat moet je iedere wedstrijd doen. Ik vond ons te lief, te mat, te aardig. Het was gewoon niet goed. Zo win je geen wedstrijd in de Eredivisie.”