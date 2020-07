PEC Zwolle-spits waande zich in slechte Netflix-serie: ‘Corona in Nederland laconiek aangepakt’

Als enige PEC Zwolle-speler liet Reza Ghoochannejhad (32) de eerste trainingen na de corona-uitbraak schieten. ,,Mensen dachten dat ik gek was toen ik als enige met mondkapje door de supermarkt liep. Ik dacht hetzelfde over hen.”

Ghoochannejhad wikkelt zijn groene shirt alvast om zijn handpalm als hij zich op één van de biljartlakens in Wijthmen naar de geïmproviseerde persruimte begeeft. Die heeft door de met rood-witte linten gecreëerde hokjes veel weg van een plaats delict. De routinier steekt zijn elleboog uit. Die kan hij als spits tegenwoordig in alle beleefdheid uitdelen. ,,Ik heb altijd smetvrees gehad. Daardoor schudde ik al weinig handen. In die zin vind ik corona niet erg, al moeten we de economische en maatschappelijke gevolgen natuurlijk niet onderschatten.”

Als één speler dat bij PEC Zwolle de voorbije maanden niet gedaan heeft, is het Ghoochannejhad zelf wel. De clubtopscorer in het onderbroken coronaseizoen staat weer op het trainingsveld. Alhoewel, vorige week kroop hij door spanning op zijn lies het krachthonk nog in.

Schoonfamilie en mondkapje

Toen profs door de eerste versoepelingen weer mondjesmaat - met inachtneming van anderhalf meter afstand -in het stadion in Zwolle konden trainen, ontbrak de ervaren spits. Als enige. ,,Bewust”, legt Ghoochannejhad uit. ,,Niet uit angst. Ik wilde geen risico’s nemen, omdat ik in die periode ook mijn schoonfamilie uit Amerika op bezoek had. Daar zaten oudere mensen bij.”

Van werkweigering was volgens Ghoochannejhad geen sprake. ,,We mochten zelf beslissen als spelers. En je kunt voor jezelf de maatregelen goed in acht nemen, maar je weet niet of op de club iedereen ze even serieus neemt. Ik heb het vooral voor de familie gedaan en dat samen met de trainer en de technisch manager besloten. Zij begrepen me.”

Ghoochannejhad werkte afgezonderd aan zijn fitheid. Thuis, in het bos en op de velden van HTC. Verder trok de spits er alleen op uit als de familie boodschappen nodig had. ,,Dan liep ik met een mondkapje de supermarkt in. Als enige. Mensen dachten dat ik gek was. Ik dacht dat juist van hen, omdat ze niet even de moeite namen zo’n ding te dragen.”

Ook in de selectie proeft hij weinig ernst. ,,Het gaat er helemaal niet over. Ik denk dat ik de enige ben die dit zo serieus nam. Nunspeet, Epe, Heerde. Het kwam steeds dichterbij. En elke dag werden er meer besmettingen geconstateerd.

Ik vind dat dit in Nederland laconiek wordt aangepakt. Dit is niet zomaar een griepje. Het gaat hier om een serieuze longaandoening. Dan wil je dat mensen dat serieus nemen en dat zag ik lang niet overal. Ouderen werden wel afgezonderd, maar anderen niet. Bijna niemand die een mondkapje droeg. Misschien overdrijf ik ook hoor, maar voor mijn gevoel doe ik het juiste: namelijk alles om anderen niet in gevaar te brengen.”

Netflix

Als spits van liefst twaalf clubs op drie continenten en tijdens twee WK’s maakte Ghoochannejhad veel mee, maar nog nooit zag de Iranese globetrotter een virus de samenleving en het voetbal blokkeren. ,,Het zijn rare, onwerkelijke tijden. Het lijkt wel een slechte Netflix-serie waarin we allemaal beland zijn. Ik heb al een paar keer gedacht: dit zie je alleen in films. En ineens ervaar je het zelf.”

De wereld krabbelt langzaamaan weer op, tot zijn genoegen. Ghoochannejhad hunkert naar competitieve wedstrijden, het liefst in een vol stadion. ,,Ik zat laatst Chelsea tegen Manchester City te kijken. Het is toch heel anders hoor. Die mannequins, ik voel het allemaal niet in zo’n decor. Een bepaalde spanning is weggehaald. Ik ben al blij dat straks een deel weer welkom is, maar stiekem hoop ik dat een tweede golf uitblijft en we straks nog meer versoepelingen krijgen.

De wisselwerking met het publiek vind ik mooi en belangrijk. Neem Vitesse, onze laatste thuiswedstrijd. Dan voel je die energie van de tribune op het veld. Dat slaat over. Ik hou van die positieve interactie. De voorbereiding vind ik, in alle eerlijkheid, het minste aan een voetballeven. Wedstrijden met publiek spelen, de spanning voelen, het gevoel van scoren beleven, dat heb ik echt gemist en ik kan niet wachten om dat weer te beleven.”

