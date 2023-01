PEC Zwolle weer stap dichter bij kampioenschap in KKD, Eindhoven ontspoort maar wint wel van Heracles

PEC Zwolle is weer een stap dichter bij het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis werd laagvlieger TOP Oss met ruime cijfers verslagen (4-1), al werd het verschil pas in het laatste kwart gemaakt. Eindhoven won met negen man de topper van Heracles Almelo (1-0). Heracles heeft nu 6 punten achterstand op koploper PEC Zwolle.

Younes Taha zette PEC Zwolle na 29 minuten spelen op een verdiende voorsprong. Toch gaf TOP Oss, achttiende in de competitie, zich niet gewonnen en was het uitgerekend Rick Dekker, die van 2014 tot en met 2020 onder contract stond bij de club uit Zwolle, scoorde voor TOP Oss.



Het publiek vroeg vervolgens luidkeels om een invalbeurt van Apostolos Vellios. Amper een minuut na het inbrengen van de spits werd Dick Schreuder al beloond met een doelpunt van hem: 2-1. Vijf minuten daarna maakte Lennart Thy er met een mooi wippertje 3-1 van en gooide hij de wedstrijd in het slot. Het was voor Thy zijn vijftigste treffer in het Nederlandse voetbal. Dean Huiberts zorgde uiteindelijk voor de 4-1 einduitslag.

Eindhoven ontspoort, maar wint wel

In het nieuwe jaar loopt het nog niet geweldig bij Heracles Almelo. De Heraclieden speelden gelijk tegen Jong AZ (1-1), verloren in de TOTO KNVB-Beker van Go Ahead Eagles (0-1) en verloren in eigen huis de topper tegen PEC Zwolle (0-3). Ook tegen FC Eindhoven, de nummer 3 in de Keuken Kampioen Divisie, liep het niet op rolletjes. Evan Rottier kreeg na een half uur voetballen de bal in de zestien voor zijn voeten en liet Michael Brouwer met een geplaatst schot kansloos. Daarna versierde Heracles de ene na de andere kans, maar werd doelman Nigel Bertrams nooit echt getest.



Alle ingrediënten waren aanwezig om de wedstrijd volledig te doen kantelen. Niet alleen doelpuntenmaker Rottier werd namelijk met rood van het veld gestuurd, ook Charles-Andreas Brym moest na een smerige tackle van achteren eraf. Toch lukte het Heracles niet om te scoren en verkleint Eindhoven het gat met de nummer 2 tot 5 punten. PEC Zwolle loopt door het puntenverlies van Heracles verder uit en gaat nu met 50 punten ruim aan de leiding voor Heracles (44 punten) en Eindhoven (39 punten).

Succesvolle terugkeer Peter Hyballa

Voor het eerst sinds 2020 stond Peter Hyballa weer als trainer langs de lijn bij NAC. De Duitse trainer liet Elías Omarsson debuteren. De IJslander die in het verleden bij Excelsior speelde en daarna vertrok naar het Franse Nimes tekende onlangs voor anderhalf jaar. Het was echter Charles-Jesaja Herrmann die in het duel met Jong AZ na elf minuten de 1-0 tegen de touwen frommelde. Vlak na rust verdiende nieuweling Tom Boere een penalty en liet Odysseus Velanas het buitenkansje niet onbenut: 2-0. Loek Postma, die de penalty veroorzaakte en daarvoor geel ontving, werd tien minuten later van het veld gestuurd na een overtreding. Spannend was het toen al niet meer, helemaal niet toen de ingelopen Velanas zijn tweede tegen de touwen schoot. Uiteindelijk eindigde het duel in 5-1, met drie treffers voor Velanas.

Bizar eigen doelpunt

Leroy Labylle zorgde in het begin van de wedstrijd FC Den Bosch tegen MVV voor een bizar moment. De verdediger stond bij de tweede paal opgesteld en knikte een voorzet prima binnen, maar deed dat wel in zijn eigen doel. Gelukkig voor Labylle maakte MVV niet veel later nog gelijk via Ruben van Bommel, maar zochten ze door een treffer van nieuwkomer Tomas Kalinauskas alsnog met een achterstand de kleedkamer op. Het liep voor MVV goed af: diep in blessuretijd zorgde Mart Remans na een 3-1 achterstand voor een 3-3 einduitslag.

Dick Advocaat met punt naar Den Haag

ADO Den Haag is vrijdagavond op bezoek bij VVV-Venlo niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. In De Koel kreeg de Haagse ploeg met name na rust meerdere kansen, maar won het ondanks de rentree van Kishna voor de tweede maal op een rij niet. Lees hier verder.



Almere City won in Velsen-Zuid met 0-1 van Telstar en verkleint net als Eindhoven het gat met Heracles (beide hebben 39 punten). Met trainer Michel Kreek op de bank speelde Jong Ajax gelijk bij Helmond Sport (1-1). Kreek verving John Heitinga die na het ontslag van trainer Alfred Schreuder als interim-trainer bij het eerste elftal van Ajax aan de slag is gegaan. Roda JC won met 1-0 van FC Dordrecht.

