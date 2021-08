Pedersen kan debuteren tegen Oranje, Feyenoorder in Noorse selectie met Haaland en Ødegaard

Linssen goud waard voor Feyenoord: ‘Kwestie van ogen dicht en gaan’

22 augustus Bryan Linssen gaf na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0) bij ESPN ronduit toe dat Feyenoord niet groots had gespeeld in De Kuip. ,,Nee, het was absoluut niet sprankelend”, beaamde de maker van beide treffers in het laatste half uur. ,,We hadden best wel wat moeite. We kregen de energie niet echt in ons spel. Die was een beetje zoek bij ons.”