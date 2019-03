Penders per direct weg: NAC ontslaat assistent telefonisch

Vrijdagmorgen kreeg Penders via een telefonisch gesprek te horen dat hij zijn koffers kan pakken. De Roosendaler, eerder tien jaar als speler actief in Breda, was bezig aan zijn vijfde seizoen als assistent-trainer bij NAC. Penders beschikte over een aflopend contract en kon in de winterstop nog geen duidelijkheid geven of hij na dit seizoen bij de club zou blijven.

Op eigen benen

In de winterstop kwam naar buiten dat Penders op een shortlist zou staan om trainer te worden van derdedivisionist Goes. De Zeeuwen kozen uiteindelijk voor Ruud Pennings. ,,Als NAC niet verder gaat met mij, zou de derde of tweede divisie een overweging kunnen zijn”, zei Penders in januari. ,,Omdat het nu niet aan de orde is, kan ik daar geen zinnig woord over zeggen. Mijn voorkeur is om bij NAC te blijven als assistent en daar mijn trainerscursus te doen.”