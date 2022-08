Perfecte coëfficiëntenweek voor Nederland: Portugal krijgt opnieuw dreun, Frankrijk vreest

Ook na de derde voorronden van de Europese toernooien is het Nederlandse voetbal nog altijd met alle vijf de deelnemers vertegenwoordigd. In navolging van PSV hielden ook AZ en FC Twente hun Europese dromen in leven. Concurrenten Frankrijk en Portugal beleefden tegelijkertijd juist een teleurstellende week.

Behaalde punten

Opnieuw de volle mep voor het Nederlandse voetbal. PSV, AZ én FC Twente boekten overwinningen en zorgden zodoende stuk voor stuk voor een punt. Dat aantal moet zoals altijd worden gedeeld door het aantal deelnemers, waardoor de totaalscore op 0,600 kwam.

Bovendien bleef PSV, dat AS Monaco na verlenging verschalkte, in de race voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Als de Eindhovenaren ook de laatste horde (Rangers) overleven, wordt het bereiken van het hoofdtoernooi beloond met 0,400 punt. De score van Nederland staat dit seizoen tot dusverre op 2,100 punten.

Frankrijk en Portugal

AS Monaco maakt door de uitschakeling in de voorronde van de Champions League geen kans meer op de bonuspunten. De Franse club is veroordeeld tot de Europa League. Desondanks maken alle zes de gestarte clubs uit Frankrijk nog kans op het bereiken van de hoofdtoernooien.

Volledig scherm PSV viert de zege op Monaco. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Portugal ontving een dreun en verloor nu al de eerste deelnemer. Nadat Vitória Guimarães sneuvelde in de voorronde van de Conference League, heeft Portugal nog vijf van de zes troeven in handen. Alleen Benfica deed deze week goede zaken voor Portugal, door FC Midjylland te verslaan in de jacht op de Champions League. Omdat dat slechts goed was voor 0,167 punt, liep Nederland opnieuw uit op de huidige nummer zeven.

5. Frankrijk - 49,997

6. Nederland - 48,500

7. Portugal - 46,049

Dat betekent dat de voorsprong van Nederland op Portugal nu ruim twee punten bedraagt: 2,451 om precies te zijn. Bovendien is het verschil met nummer vijf Frankrijk (1,416 punt) te overzien. Als Nederland dit seizoen in de top zes van de coëfficiëntenranglijst eindigt, gaan in 2024 de nummers één en twee van de eredivisie naar de groepsfase van de Champions League. Dat heeft Nederland vooral te danken aan de waanzinnige prestaties in Europa van vorig seizoen én het feit dat dit jaar de resultaten uit het magere seizoen 2017/18 zijn weggevallen.

Alle ogen op AZ

PSV, AZ en FC Twente moeten nog één tweeluik overleven om de poulefase van hun Europese toernooi te bereiken. Vooral de Alkmaarders kunnen in landsbelang uitstekende zaken doen. De ploeg van coach Pascal Jansen neemt het op tegen het Portugese Gil Vicente. Dat betekent dus dat AZ ervoor kunnen zorgen dat Portugal vroeg in het seizoen opnieuw een vertegenwoordiger ziet sneuvelen.

