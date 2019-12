Periodetitel Volendam, koploper Cambuur pijnlijk onderuit

Jong PSV krijgt op eigen veld klop van hekkenslui­ter FC Dordrecht

22:04 Jong PSV heeft vrijdagavond in eigen huis tegen hekkensluiter FC Dordrecht de punten ingeleverd. Op De Herdgang eindigde het duel in de Keuken Kampioen Divisie in 0-1 en kwam Jong PSV met een erg pover optreden. In de eerste helft velde Jari Schuurman het vonnis en werd Jong PSV in de counter geslacht.