Perr Schuurs verlengt contract bij Ajax tot medio 2025

Ajax nam Schuurs drie jaar geleden over van Fortuna Sittard, waar de mandekker als tiener al uitgroeide tot aanvoerder. In Amsterdam tekende Schuurs een contract tot medio 2022. De jeugdinternational maakte het seizoen op huurbasis af bij de club die hem opleidde.

De voorbije jaren moest Schuurs Matthijs de Ligt en Joël Veltman voor zich dulden. Na het vertrek van laatstgenoemde naar Brighton, stelde trainer Erik ten Hag dit seizoen het vertrouwen in Schuurs. De Limburger kijkt terug op een wisselvallig half jaar, waarin hij sterke optredens afwisselde met wedstrijden waarin hij er bij tegengoals niet altijd even betrouwbaar uitzag.

Het was één van de redenen voor de trainer om tegen Twente (1-3) Jurriën Timber de voorkeur te geven in het hart van de defensie. Middels een nieuw en langdurig contract stelt Ajax wel het vertrouwen in Schuurs, die dit seizoen in verband werd gebracht met Liverpool. De mandekker gaf zelf al aan bij Ajax eerst te willen uitgroeien tot een onbetwiste kracht in de verdediging, alvorens hij de stap naar het buitenland maakt.