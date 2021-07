Perr Schuurs zegt buitenlandse clubs af voor Ajax: ‘Champions League, eredivisie én beker winnen’

,,Ik ben nog jong en dan heb je ups and downs. Die heb ik het afgelopen seizoen ook gehad. Ik heb veel leermomenten gehad, maar ook goede wedstrijden. Daar moet ik een lijn in vinden om constanter te worden en daar ben ik nu mee bezig. Je moet er goed mee om kunnen gaan", aldus Schuurs, die sinds zijn komst naar Ajax in 2018 38 eredivisieduels speelde en ook acht Champions League-wedstrijden en zes Europa League-wedstrijden.



Op het EK met Jong Oranje liet Schuurs zich gelden. Hij werd zelfs verkozen in het beste team van het EK. ,,Ik heb mezelf goed kunnen laten zien en dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Dat ik in het sterrenelftal stond, was heel mooi. Het is een groot toernooi voor onze leeftijd en als je dan in het beste team staat, ben je daar wel trots op. Na het EK hebben een paar clubs zich ook gemeld, maar voor mij was het wel duidelijk. Het is een compliment dat clubs zich melden, maar ik ben hier nog niet klaar.”