Personele problemen voor Feyenoord tegen Sparta: 'Maar wij zijn de favoriet’

Dick Advocaat liet er in de aanloop naar de derby tegen Sparta geen twijfel over bestaan. In de ogen van de trainer van Feyenoord is zijn club morgenavond in de Kuip de favoriet in de halve finale van de play-offs. ,,Want wij zijn vijfde geworden en Sparta achtste’', zei de 73-jarige Hagenaar.

Door Mikos Gouka



Dat Sparta in betere vorm lijkt te steken dan Feyenoord, doet daar volgens Advocaat niets aan af. ,,Wat mij betreft niet. Wij zijn de favoriet.’’ De trainer kan niet beschikken over Bryan Linssen, die nog altijd last heeft van en liesblessure. Of rechtsback Lutsharel Geertruida de derby haalt, is onzeker. Advocaat kon daar nog geen uitsluitsel over geven. Als Geertruida, die zondag tegen RKC al snel geblesseerd naar de kant moest, afhaakt dan kiest Advocaat tussen Uros Spajic en Tyrell Malacia aan de rechterkant in de defensie.

Volledig scherm Dick Advocaat. © Pim Ras Fotografie De trainer is bezig aan zijn laatste week als clubtrainer, alleen een land zou hem in de nabije toekomst nog over kunnen halen om zijn loopbaan voort te zetten. Een nederlaag tegen Sparta betekent dat het woensdagavond allemaal voorbij is voor de ervaren coach. ,,Dat kan, maar daar denk ik niet aan. Wij gaan altijd uit van winst. Dus nu ook’', zegt Advocaat.

Advocaat speelde eerder bij tegenstander Sparta en hij was er trainer. Met de Kasteelclub degradeerde hij naar de eerste divisie na een nederlaag in de play-offs tegen FC Emmen. Bij Sparta valt Abdou Harraoui al maandenlang op. Advocaat denkt dat de middenvelder rijp is voor een stap naar Feyenoord, al kan zijn huidige club hem op dit moment niet betalen. ,,Maar hij is een complete middenvelder’', zegt Advocaat. ,,Hoe we hem gaan uitschakelen? Dat gaat mij te ver, we moeten gewoon als team laten zien dat we beter zijn.’'

Direct na de persconferentie passeerde Advocaat NOS-verslaggever Bert Maalderink. Advocaat vroeg hem of hij Bert elkaar nog zien. ,,Dat hangt van jou af Dick’', zei Maalderink. De Hagenaar knikte. Waar de laatste weken de resultaten nauwelijks nog echt telden, is het nu do or die voor Feyenoord. ,,We gaan er vol voor. Met publiek dit keer. Het moet.’’