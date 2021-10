Phillip Cocu geniet van vrijheid, maar wil nog hoofdtrainer zijn: ‘Ook in Nederland zou ik weer kunnen werken’

InterviewHoe is het eigenlijk met Phillip Cocu (50)? Sinds zijn ontslag bij Derby County in november vorig jaar werd het stil. Nu hij na twee buitenlandse avonturen weer in Nederland woont, kijkt hij naar zichzelf, het trainersvak en de toekomst.

Door Maarten Wijffels



Hij is deze ochtend op de bakfiets gekomen. ,,Ideaal’', zegt een lachende Phillip Cocu. Zijn jongste zoon Olivier is net gestart op de internationale school in Eindhoven. ‘s Morgens brengt hij het kereltje van 5 vaak weg. En op zaterdagochtend fietsen vader en zoon naar het veld van RPC op sportpark De Heihoef.



Bij die vereniging, van oorsprong de Roosten Patronaats Club, speelt Olivier kaboutervoetbal. ,,Hij zit bij de JO-6, zoals het tegenwoordig heet. Beetje kennismaken met het spel. In een groepje van ouders geven we om beurten ook training. Zijn oudere broers staan als het even kan langs de lijn, die vinden dat prachtig.’'

Raoul (22), Delano (21) en Senna Cocu (17) voetballen ook. Zij spelen soms samen in het eerste elftal van GSV’38 in Giesbeek. ,,Alleen de jongste is net als zijn pa een linkspootje. Ook bij mijn andere jongens ga ik kijken, natuurlijk, vorig weekeinde nog bij de competitiestart. Toen zij klein waren, zat ik vol in mijn eigen spelerscarrière. Barcelona, PSV; dan mis je veel. Nu ben ik 50 en maak ik het opgroeien van zo’n kleintje nóg een keer mee. Ik ervaar dat echt als een cadeau. Heb nu alle tijd. Heel erg leuk.’’

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Phillip Cocu is terug in Nederland na een paar jaar buitenland. Voor het eerst in 13 jaar geniet hij van een pauze als trainer. Of Eindhoven, zijn geboortestad, veranderd is? Bij bar Zwartwit Koffie neemt de serveerster de kaart door. ,,Exotische koffie hebben we ook.’' Cocu, geamuseerd: ,,Exotisch? In Eindhoven? Nou, doe maar eens dan.’’

Meteen maar een vraag die veel mensen zullen hebben: vanaf 2011 werden acht kampioensschalen in de eredivisie gewonnen door de trainers Cocu, De Boer en Van Bronckhorst. Maar na buitenlandse avonturen zitten jullie alle drie thuis. Hoe kijk jij daarnaar? Is er een gemene deler?

Cocu: ,,Als je het zo stelt, lijkt het wel of die er moet zijn. Maar ik denk van niet. Frank, Gio en ik trainden alle drie een topclub in Nederland, ja, maar onze keuzes daarna? Zó verschillend. Mijn route knip ik duidelijk in tweeën op.’'

Want?

,,Fenerbahçe, daar kunnen we kort over zijn: dat was een verkeerde keuze op een verkeerd moment. Veel mensen waren verrast in 2018: waarom ga je weg bij PSV? Na vijf jaar hoofdtrainer had een zesde jaar ook nog gekund. Maar ik had óók al vele jaren bij PSV gewerkt in andere functies. Door dat voortraject bekroop me het gevoel: hoe zou het ergens anders zijn..?

,,Bij Fenerbahçe dacht ik: we gaan opnieuw om prijzen spelen. Want dát wilde ik na drie titels met PSV. Weliswaar in een heel andere cultuur, maar dat is ook uitdagend en juist wat me aantrok. Alleen bleek het een gecompliceerd verhaal. De club stond onder curatele van de UEFA, kon geen spelers halen. De voorzitter, die ook net nieuw was, trof steeds nieuwe lijken aan in de kast. Inmiddels zie je: de UEFA-sancties zijn van tafel, er staat een heel nieuw elftal en Fenerbahçe draait weer bovenin mee. Maar er is wel drie jaar overheen gegaan, voordat ze aan de achterkant weer alles op orde hadden.’’

Volledig scherm Phillip Cocu schudt de hand van Besiktas-coach Şenol Güneş op 24 september 2018. © EPA

Was Derby County heel anders dan?

,,Daar was de insteek een project van drie of vier jaar. En niet in de top, maar op het tweede niveau in Engeland. Derby wilde stapsgewijs terug naar de Premier League, met veel eigen jeugd. Bij Derby heb ik gewoon fijn gewerkt. Het eerste jaar lang zicht gehouden op de play-offs. We hadden wat moeite met scoren, dus probeerden we doelpunten erbij te krijgen in de zomerstop. Dat lukte in de coronapandemie niet en in het tweede seizoen was de start slecht. Heb ik toen het maximale uit de selectie gehaald? Nee, kunnen we eerlijk over zijn. Want je moet altijd eerst naar jezelf kijken.’’

Had jij bij Derby nou zo’n slechte relatie met Wayne Rooney? Die zou in zijn rol van speler/assistent-trainer aan je stoelpoten hebben gezaagd, lazen we rond je ontslag.

,,Nou, dat kan ik direct ontkrachten. Ik was één van de redenen waarom hij naar Derby wilde komen. Prima kerel, Wayne. We hebben nog steeds regelmatig contact. Hij ambieerde het trainersvak en de vraag kwam of ik hem als speler/trainer erbij wilde. Als voetballer vond ik hem al een gigant.

,,Hij heeft het nu als hoofdtrainer bij Derby ook zwaar. De club is ‘into administration’ gegaan, zeg maar het voorstadium van faillissement. Dan krijg je direct 12 punten in mindering. In mijn tijd zat ik al samen met de voorzitter om tafel met drie partijen die Derby wilden kopen. Drie keer ging het niet door.’’

Volledig scherm Phillip Cocu met Wayne Rooney op 2 januari 2020. © Action Images via Reuters

Doen twee ontslagen achter elkaar je twijfelen aan jezelf?

,,Ik ben een denker, dus ik heb wel twee keer ruim de tijd genomen om het af te sluiten. In Engeland zijn we nog driekwart jaar blijven wonen, Olivier ging er net naar school en we woonden daar heel fijn in de countryside. Je reflecteert: wat kon ik zélf beter doen? Bij Derby heb ik sommige zaken al anders aangepakt dan bij Fenerbahçe. In samenstelling staf, in afspraken die je intern maakt bijvoorbeeld. Maar: ik ben er ook wel achter dat ontslag ‘gewoon’ onderdeel is van je vak. En dat ik niet hou van spelletjes spelen of zaken beïnvloeden via de media.’’

Hoe bedoel je dat?

,,In Turkije heeft het me zeker niet geholpen dat ik geen lijntjes had met de media. Maar ik kan daarin niet veranderen. Ook als speler bij Barcelona of als trainer bij PSV heb ik dat nooit gewild. Ik hou het graag transparant. Maar wat ik vooral bedoel: je kunt heel zwaar aan een ontslag tillen, maar in het voetbal is ontslagen worden toch iets anders dan in veel andere vakgebieden. Jouw manier van werken past niet altijd overal, maar het hoeft niks te zeggen over een volgende kans of club. Daar kan het juist prima passen. Als je bang bent op je bek te gaan, wordt het nooit wat.’’

Wat zijn nu je plannen?

,,Ik wil nog hoofdtrainer zijn. Presteren met een groep. Bijdragen aan de ontwikkeling van spelers. Wat ik leuk vind: Georginio Wijnaldum die op zijn 24ste bij PSV zat, al acht jaar in de eredivisie speelde, maar toch nog een ontwikkeling binnen Nederland kon doormaken omdat hij aanvoerder werd. De band gaf ik hem op gevoel.

,,Vanaf januari wil ik kijken wat er op mijn pad komt. Ik heb er geen vastomlijnd idee over of allemaal eisen. Het moet passen en het gevoel moet kloppen. Je moet je nooit snel ergens te groot voor voelen. Ook in Nederland zou ik weer kunnen werken, ja hoor. Heb ik altijd met plezier gedaan.’’

Volledig scherm Phillip Cocu als toeschouwer bij een wedstrijd van zondagvierdeklasser GSV’38 in Giesbeek, waar zijn drie zoons spelen. © theo kock persfotografie

Bij PSV was hij laatst weer eens. Cocu heeft er drie seizoenkaarten voor het leven. Maar zijn buitenlandse tijd maakt hem een volger op afstand. ,,Tegen Sociedad zag ik nu een leuke wedstrijd met twee prima ploegen.’' Laatst, toen Roger Schmidt massaal werd uitgefloten om een wissel tegen Feyenoord, borrelde de herinnering aan Cocu op de PSV-bank nog even op.

Jij kreeg ook weleens een vol Philips Stadion over je heen, als je een vijfde verdediger inbracht tegen AZ of zo. Jij zei dan: ,,Ik werk elke dag met die spelers. Ik word niet betaald om te wisselen naar de gunst van het publiek.’’

Lachend: ,,Eerlijk gezegd hou ik er wel van hoor, trainers die onafhankelijk denken. Ergens las ik de zin: ‘Schmidt wisselt nog steeds alsof het nog de voorbereiding is op het seizoen.’ Maar dan is hij toch juist consequent? Hij houdt vast aan zijn visie en gelooft daarin.’'

Bij zijn andere liefde, FC Barcelona, is er nog veel meer druk voor de trainer. Cocu merkt het deze ochtend zelf door zijn telefoon die af en toe gaat. ,,Nummers uit Spanje, goh, verrassend’', zegt hij droogjes. De belletjes van Spaanse journalisten drukt hij allemaal weg. ,,Ik herken veel van de huidige situatie. Toen ik zelf bij Barcelona speelde (tussen 1998 en 2004, red.), was het middelste gedeelte van die tijd ook heel moeilijk. Jaar 3 en 4. Vanwege financiële beperkingen, net als nu. Maar het sportieve verwachtingspatroon bij Barcelona zal nóóit veranderen.’'

In zijn tijd kwamen jonkies als Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes en Oleguer door. ,,Hun doorbraak moest ook versneld gaan, net als nu. Louis van Gaal gaf als trainer de jeugd de ruimte en een paar jaar later werden dat heel bepalende spelers voor Barcelona. Tegelijkertijd haalde de club toen ook weer spelers zoals Ronaldinho die op het absolute topniveau het verschil konden maken. In jaar 5 en 6 was Barça terug op het niveau dat ik meemaakte in jaar 1 en 2.’’

Volledig scherm Boven: Phillip Cocu, Thiago Motta, Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Luis Enrique, Roberto Bonano. Onder: Javier Saviola, Frank de Boer, Xavi, Gaizka Mendieta en Carles Puyol. © imago images/Pius Koller

Bij zijn start waren er sterren als Rivaldo en Figo. ,,Patrick Kluivert ook als spits. Luis Enrique en ik waren het cement tussen de stenen. Wij lieten de sterren excelleren. In jaar 3 en 4 waren Luis Enrique en ik de leiders in een mix met die aanstormende talenten. Dan zit het geheel toch nét even iets anders in elkaar. Daar loopt Koeman nu ook tegenaan.’'

Cocu is nog steeds de Nederlander met de meeste duels voor Barcelona. 292 officiële wedstrijden, 30 meer dan Koeman. Waarom paste het voor hem zo lang zo goed op de vulkaan? ,,Ik was niet de meest in het oog springende speler, de vedette. De fans moesten me eerst leren kennen om te zien wat ik voor het team en de club bracht. En toen dat zichtbaar werd, kwam de waardering, werd ik zelfs aanvoerder.

,,Natuurlijk moet je presteren, maar belangrijk is óók dat je laat zien hoe gecommitteerd je bent aan een club. Er kwam heus wel eens interesse, maar ik voelde nooit de behoefte om Barcelona achter me te laten. Ik wilde altijd al in dat shirt spelen. Ik was zó trots toen het was gelukt.’’

Volledig scherm Phillip Cocu met Andrés Guardado na het kampioenschap van PSV in Zwolle op 7 mei 2016. © Joep Leenen

Hoe langer hij er zat, hoe meer hij ook de druk omarmde. Mijmerend: ,,Je moet het eigenlijk zelf ervaren hebben om te snappen hoe gigantisch die bij Barcelona is. Maar: het is óók een kans. Zó moet je denken.’' Voor wie ermee leert omgaan, werkt druk uiteindelijk bijna verslavend. ,,Je geniet er dan van, kijkt er zelfs naar uit. De eerstvolgende prestatie blijft hangen, als speler kun je je daarop richten. Óók Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong nu.’'

Het is tijd om de bakfiets van het slot te halen. Maar eerst is er nog een primeurtje: ,,Op 10 oktober loop ik mijn eerste halve marathon.’' Hij zat nog in Engeland toen zijn vader belde. Die zei: ‘Is het wat om samen de halve marathon van Eindhoven te lopen?’ ,,Mijn vader is 75, hij fietste nog veel. Ik liep normaal zo’n 10 kilometer, 12 max. Nu wordt het een stukkie verder. Helaas kreeg mijn vader een blessure. Maar het idee is nog niet uit zijn hoofd. Ik hoop dat we volgend jaar samen aan de start staan.’’

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.