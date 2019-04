Pierie tekent voor vijf seizoenen bij Ajax

Fotoreeks: Ajax-hel­den terug in Amsterdam

18:53 De selectie van Ajax is vanmiddag teruggekeerd in de eigen Johan Cruijff Arena na de glorieuze zege van de Amsterdammers gisteren in Turijn. De Ajax-helden Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, André Onana, Frenkie de Jong en al die anderen werden opgewacht door enkele tientallen fans.