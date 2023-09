Pierre van Hooijdonk weer bij Studio Voetbal: ‘Ik heb contact gehad met Maurice Steijn, maar hij vond het nog te vroeg voor een gesprek’

,,Ik had geen bewijzen voor mijn opmerkingen. Dat moet je nooit doen, dus vandaar dat ik mijn excuses heb aangeboden. Ik heb contact gekregen met Maurice en wil graag een gesprek met hem, maar hij vond het daar nog nog te vroeg voor. Dat mag natuurlijk, maar wat mij betreft staat die deur open, het liefst zo snel mogelijk", vertelde Van Hooijdonk.



,,Ik zal het vertrouwen van de kijker weer moeten terugwinnen, dat snap ik best. Ik kan zeker objectief naar Ajax en de trainer Steijn kijken. De afgelopen tien jaar is me dat ook goed gelukt. Ik hoop dat we nu een streep onder deze zaak kunnen zetten, graag zelfs. Dit is een eenmalige uitglijder geweest, dat kan ik al wel verklappen", zei Van Hooijdonk, waarna hij van presentator Sjoerd van Ramshorst en NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg te horen kreeg dat ze blij zijn dat hij weer aan tafel zit op zondagavond. ,,Ik hoop dat je niet te veel gaat nadenken als je iets over Ajax wil zeggen, maar gewoon zegt wat erin je opkomt", zei Stekelenburg.

In het blokje over Ajax, dat zondagmiddag flink teleurstelde bij Fortuna Sittard (0-0), hield Van Hooijdonk zich nog redelijk op de vlakte. ,,Dit Ajax schreeuwt om een Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Die gaan die andere acht op het veld beter maken, omdat zij de bal gaan opeisen en het verschil kunnen maken", zei Van Hooijdonk, waarna hij ook nog werd gevraagd om zijn visie te geven op de opmerkingen van Steijn over de aankopen van Mislintat. ,,Bij elke club moeten de hoofdtrainer en de technisch directeur een eenheid vormen, maar die eenheid zie ik nu al niet meer. Als ik Steijn zo beluister, heeft hij geen vinkjes gezet bij de aankopen die zijn gekomen.”

Uitglijder

Van Hooijdonk kreeg in de dagen na zijn opmerkingen over Maurice Steijn een storm van kritiek over zich heen en schoof twee weken niet aan bij het wekelijkse voetbalprogramma op de zondagavond, maar mocht nu dus weer plaatsnemen van de NOS.

,,Pierre ziet in dat hij een uitglijder heeft gemaakt en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden”, zei Gert-Jaap Hoekman, de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport, zaterdagavond al. ,,We hebben daar goed en intensief met elkaar over gesproken. Ik heb er vertrouwen in dat hij zijn rol zondag weer professioneel oppakt.”

Van Hooijdonk: ,,Ik had die uitspraken niet moeten doen en daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dit was een belangrijk leermoment voor mij. Ik zal me door de gemaakte uitglijder de komende tijd extra moeten bewijzen aan de kijker.”

De afgelopen twee zondagen namen Andries Jonker (bondscoach Oranje Leeuwinnen) en Ron Jans (trainer zonder club na vertrek bij FC Twente) plaats aan tafel bij presentator Sjoerd van Ramshorst en de analisten Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart. Vanavond zat Van Hooijdonk aan tafel met Van Ramshorst, Afellay en NOS-analisten Jeroen Stekelenburg en Leonne Stentler.

Van Hooijdonk zal komende week samen met Van der Vaart ook de interlands van Oranje analyseren. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt donderdagavond in Eindhoven tegen Griekenland. Zondagavond wacht de uitwedstrijd tegen Ierland in Dublin.

