Piet de Visser tipt opvolger Koeman: ‘Rol is Gullit op het lijf geschreven’

Superscout Piet de Visser heeft een uitgesproken mening over de manier waarop de KNVB de vacature van de vertrokken bondscoach Ronald Koeman in moet vullen. De voetbalbond moet niet tornen aan de rest van de staf, maar een nieuw type Koeman zoeken.

,,Het is een functie die op het lijf geschreven is van Ruud Gullit”, laat De Visser weten. ,,Dat is ook een people’s manager met een enorme uitstraling in de voetbalwereld. Hij kan met alle voetballers door een deur. Als trainer heeft hij het niet geweldig gedaan. Daar had hij het geduld niet voor. Maar het is wel een geweldig leider.”

De Visser zou het schande vinden als het vertrek van Koeman in zou houden dat ook diens assistent Dwight Lodeweges zou sneuvelen. ,,Die heeft het als veldtrainer bij Oranje zeer goed gedaan. Zo’n rol zou hij onder Gullit ook weer kunnen vertolken. Als je andere bondscoaches naar voren schuift willen die vaak een eigen assistent meenemen. Dat zou ten koste van Lodeweges gaan. De leden van de staf van Koeman verdienen het om bij Oranje te mogen blijven.”

Quote De leden van de staf van Koeman verdienen het om bij Oranje te mogen blijven Piet de Visser

De Visser ziet dus niets in een combinatie Ruud Gullit/Henk ten Cate of in de aanstelling van bijvoorbeeld Frank de Boer. ,,Die komt mij te chagrijnig over. Gullit straalt plezier uit. Dat is iemand die een spelersgroep energie geeft.”

Krul onder de lat

De superscout van Chelsea heeft ook een uitgesproken mening over de elf van Oranje. Hij vindt dat Tim Krul na een geweldig seizoen bij Norwich City een plek onder de lat verdient. Voor het middenveld komt hij met een verrassende suggestie voor de positie van het nummer zes. Daarop posteerde Koeman meestal Maarten de Roon. De Visser geeft de voorkeur aan Nathan Aké, die pas de overstap maakte naar Manchester City. ,,De laatste jaren was hij verdediger. Maar hij is als verdedigende middenvelder opgeleid”, aldus De Visser.

Het Oranje van Piet de Visser:

Bondscoach: Ruud Gullit.

Tactisch coach en veldtrainer: Dwight Lodeweges.

De opstelling: Krul; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Aké, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Promes.