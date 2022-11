Pikorde tekent zich af op trainingsveld in Qatar: tijd van probeersels voorbij bij Oranje

De basisspelers herstelden vooral aan de zijlijn, op hun hometrainers in de schaduw van het trainingsveld. Zoals vertrouwd trainden de invallers en bankzitters wél voluit, daags na de wedstrijd, met een scherp en fanatiek partijtje onder leiding van bondscoach Louis van Gaal.

Maar er zijn ook verschillen met eerder in het toernooi. Waar er in de eerste groepswedstrijden nog behoorlijk wat plekken te vergeven waren, óók voor de posities twaalf tot vijftien, begint de hiërarchie van Oranje zich steeds meer te vormen. Het spel mag dan nog verre van overtuigend zijn, Van Gaal komt stilaan steeds dichter bij een pikorde.

Davy Klaassen bijvoorbeeld, bij Ajax niet altijd basisspeler, profileerde zich tegen Qatar als nummer 10, gekozen tot Man van de Wedstrijd. Marten de Roon vormde toch weer het beste koppeltje met Frenkie de Jong. Maar andersom liepen sommige spelers ook tegen tegenvallers aan: Steven Bergwijn raakte zijn basisplek kwijt, de jongelingen Xavi Simons en Noa Lang mochten zelfs niet een paar minuten invallen tegen Qatar.

,,Je moet je plek verdienen’’, zei Van Gaal na afloop van de overwinning op dinsdagavond. ,,Ik heb Simons gezegd dat hij goed bezig was, maar dat wil niet zeggen dat je meteen speelt. Zo werkt dat niet.’’

En dus was het aardig om te zien hoe de teleurgestelden daarmee omgingen op het oefenveld. ,,Simpel!’’, coachten de meer ervaren spelers zoals Remko Pasveer en Teun Koopmeiners een paar keer, bulderend over het veld. Niet toevallig wanneer Lang of Simons nét iets te gretig een individuele actie wilden maken.

Steven Berghuis toonde op de donderdagtraining juist weer wél vorm en spelplezier. Trainingsbeest Wout Weghorst ging als vanouds weer voluit. En dan is er nog Matthijs de Ligt, die na het openingsduel met Senegal ook weer op de bank belandde, maar die zich vooral professioneel schikt in zijn rol als ‘vierde’ centrumverdediger. Jeremie Frimpong, de rechtsback achter Denzel Dumfries, liep in de partijvorm een blessure op.

Wederom waren familieleden en vrienden welkom bij de training, maar de opkomst was deze keer wat minder uitbundig. Een deel van de ouders en familieleden komt in de komende dagen weer richting Qatar. Een ander deel komt vanmiddag naar het St. Regis-spelershotel en sloeg de training een keertje over.

Helder is dat het toernooi voor Oranje nu écht gaat beginnen, met een klassieke ‘do or die’-wedstrijd tegen de Verenigde Staten in het Khalifa International Stadium. Van Gaal mag de groepswedstrijden dan óók gebruikt hebben om dingen uit te proberen, het Nederlands elftal zal een beduidend hoger niveau moeten halen om enige kans te maken in de volgende rondes.

Oranje wil waken voor het scenario van medio vorig jaar, toen het in de achtste finale tegen Tsjechië op het EK gelijk mis ging. Op mondiale schaal is de Verenigde Staten van een vergelijkbaar kaliber. Oranje is opnieuw favoriet, en dat biedt kansen, maar er schuilt óók het risico in van een uitglijder die meteen fataal kan zijn.

Volledig scherm Cody Gakpo heeft de bal vast. © ANP

Volledig scherm Memphis Depay (l) en Frenkie de Jong. © ANP

Volledig scherm Andries Noppert. © ANP

Volledig scherm Virgil van Dijk heeft de bal vast. © ANP

