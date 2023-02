Pilot tegen racistische spreekkoren uitgebreid met ADO en Utrecht

Het doel van het project bij ADO Den Haag en FC Utrecht, dat tot het einde van dit jaar loopt, is om te zorgen voor audiovisueel materiaal waarmee aanstichters sneller kunnen worden herkend. De basis van de oplossing is ruim tien jaar geleden samen met TNO ontwikkeld en toegepast in het stadion van ADO Den Haag. Nu wordt de technologie doorontwikkeld in kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid en kan deze naar verwachting makkelijker in andere stadions toegepast kan worden.

De pilot is onderdeel van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’, het plan van de overheid, KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om racisme en discriminatie in het voetbal aan te pakken. Het project werd opgezet na de racistische bejegening eind 2019 door aanhangers van FC Den Bosch van toenmalig Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Het bleek indertijd onmogelijk om alle daders in Den Bosch te straffen vanwege gebrek aan bewijs, omdat moeilijk vast te stellen was wie strafbare dingen had geroepen.