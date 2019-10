Pinturault begint seizoen goed

LIVE | Mitroglou en Teze moeten voor nieuw elan zorgen bij ondertal­lig PSV

15:37 • PSV heeft een achterstand van drie punten op koploper Ajax, terwijl tegenstander AZ op drie punten van PSV verwijderd is • Jorrit Hendrix en Nick Viergever zijn geschorst: Viergever speelde in alle 44 Eredivisie-duels van PSVsinds zijn komst bij de club in de zomer van 2018 • AZ verloor reeds vijftig keer van PSV in de Eredivisie