Play-offs Jupiler League dinsdag van start

Deze vier teams uit De Jupiler League moeten drie ronden overleven om de eredivisie te bereiken. De winnaars van beide tweekampen treffen in de volgende ronde respectievelijk de nummers 17 en 16 uit de eredivisie. Die clubs zijn nog niet bekend.



In de tweede ronde staan de duels FC Emmen - NEC en Telstar - De Graafschap al vast. Die teams treffen elkaar op 10 en 13 mei. Op diezelfde speeldagen komen ook de eredivisieclubs voor het eerst in actie. De finales, waarin het gaat om een plek in de hoogste klasse, zijn op 17 en 20 mei.