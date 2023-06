Play-offs Keuken Kampioen Divisie: Almere City kan tegen Emmen historische promotie afdwingen

Met pollDoor velen geroemd als (één van) de mooiste competitie ter wereld: de Keuken Kampioen play-offs. In dit minitoernooi strijden 7 teams om één ticket voor de eredivisie van volgend seizoen. Na twee weken spanning en spektakel zijn er nog twee teams over.

Almere City bereikte als eerste de finale door VVV Venlo na strafschoppen te verslaan. De eerste wedstrijd in Venlo eindigde in 1-1 door doelpunten van Mitchell van Rooijen en Anthony Limbombe. Een paar dagen later stond na 90 minuten die stand weer op het scorebord, dit maal dankzij treffers van Lance Duijvestijn en Soulyman Allouch. Vervolgens waren er strafschoppen nodig om een winnaar te bepalen. Almere-doelman Nordin Bakker stopte 3 penalty's van VVV, dat er ook nog één over schoot. Omdat de thuisploeg wel 2 van de 4 raak schoot, was dat genoeg voor een plek in de finale.

Op de Oude Meerdijk verzekerde FC Emmen zich van het tweede ticket voor de finale. De ploeg van Dick Lukkien kwam woensdagavond al in Breda op een 0-2 voorsprong dankzij goals van Lorenzo Burnet en Ole Romeny. Diep in blessuretijd bepaalde Ame Amgba de eindstand op 1-2. Dat maakte zaterdagavond echter weinig verschil. NAC brak lastig door de Drentse verdediging heen en in de tweede helft knalde Richairo Zivkovic de thuisploeg op 1-0. Jasin Assehnoun bepaalde de eindstand op 2-0 met een prachtige uithaal.

Almere en Emmen zullen over twee wedstrijden strijden om de laatste plek in de eredivisie volgend seizoen. Almere City speelde nog nooit in de eredivisie, terwijl FC Emmen hoopt op het vijfde seizoen op het hoogste niveau in 6 jaar tijd.

Volledig scherm Ole Romeny zet FC Emmen op 2-0 bij NAC. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Programma play-offs Eerste ronde

• FC Eindhoven - Almere City FC: 1-0

• VVV-Venlo - Willem II 3-2

• NAC Breda - MVV Maastricht 1-0



• Almere City FC - FC Eindhoven 3-1

• Willem II - VVV-Venlo: 2-2

• MVV Maastricht - NAC Breda 1-4



Tweede ronde (30, 31 mei en 3 juni)

• VVV-Venlo - Almere City: 1-1

• NAC Breda - FC Emmen: 1-2



• Almere City - VVV Venlo: 1-1 (Almere wint na strafschoppen)

• FC Emmen - NAC Breda: 2-0



Derde ronde (6 en 11 juni)

• Dinsdag 6 juni 20.00 uur: Almere City - FC Emmen

• Zondag 11 juni 18.00 uur: FC Emmen - Almere City

Poll Welke club speelt komend seizoen in de eredivisie? FC Emmen

NAC Breda

Almere City

VVV-Venlo Welke club speelt komend seizoen in de eredivisie? FC Emmen (42%)

NAC Breda (36%)

Almere City (15%)

VVV-Venlo (7%)

