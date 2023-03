Play-offs om Europees voetbal lijken Sparta niet meer te kunnen ontgaan na winst in Emmen

Aanvankelijk was hij vooral een goede invaller, die het in wedstrijden maar moeizaam kon laten zien als hij aan de aftrap stond. Maar zie hem nu eens dartelen in het shirt van Sparta, deze 21-jarige in Tokio geboren aanvaller bij wie de glimlach nooit ver weg is. Tegen Excelsior (1-4) maakte hij twee weken geleden al een technisch zeer verfijnd doelpunt. En ook tegen Vitesse (3-1) was het vorige week raak met een knappe volley.