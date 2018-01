Plek van Nouri in kleedkamer blijft leeg

Standbeeld voor Ricksen bij Fortuna: 'Hij blijft doorvechten'

21:50 Onder grote belangstelling van duizenden fans, spelers, trainers en (oud)-medewerkers van Fortuna Sittard en Glasgow Rangers is vrijdagavond een standbeeld onthuld voor Fernando Ricksen. In 2013 maakte Ricksen bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed, wat een einde betekende voor zijn carrière. Het standbeeld kwam tot stand met financiële hulp van fans en vrienden, zowel in Sittard als in Glasgow.