Podcast | ‘Ajax acht keer op een rij kampioen, hou er maar rekening mee’

AZ was alleen tegen Ajax zichzelf nog niet dit seizoen

25 april AZ was dit seizoen al twee keer te sterk voor PSV en Feyenoord. Maar juist tegen Ajax moest het al twee keer (in de beker en in de eredivisie) buigen. In die twee duels haalde AZ ook nooit tot het niveau waarmee die andere traditionele topclubs op overtuigende wijze werden verslagen.