Podcast | ‘Alleen ADO, RKC en misschien FC Utrecht zullen bezwaar hebben tegen logische scenario’

Het voetbal zou je een Grote Kale Leider à la Jorien van den Herik toewensen

7:41 Columnist Sjoerd Mossou stoort zich aan het gebrek aan leiderschap in het Nederlandse voetbal. ‘Of het nu over kunstgras gaat of over televisiegeld, over de competitieopzet of over de corona-crisis: een Poolse landdag is verzekerd.’