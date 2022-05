Podcast | ‘Brobbey, Bergwijn en Wijndal zijn de targets voor Ajax’

Excuses vanuit Zeist voor PSV. Opvallend: de laatste weken werd er veel in de extra tijd van een wedstrijd gescoord. Het trieste overlijden van Lukoki. En Eagles heeft een nieuwe trainer. Het is een greep uit de onderwerpen in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan.

Ajax kan woensdag kampioen worden. Door een tekort aan beveiligers is een huldiging op het Museumplein uitgesloten. En dan kan de club de focus verleggen op het nieuwe seizoen. Want waar blijft de nieuwe trainer van Ajax? ,,Ajax heeft nog geen nieuwe trainer gepresenteerd, omdat ze eerst kampioen willen worden’’, legt Johan Inan uit. ,,En daarmee zekerheid van de Champions League-miljoenen. We weten dat Alfred Schreuder topkandidaat is, maar die zit ook nog in een kampioensrace in België. Zodra alles beslist is, voorzie ik wel dat de club snel zal schakelen. Ook met nieuwe spelers aantrekken.’’

In Eindhoven kregen ze gisteren gelijk van de KNVB over de strafschop tegen Feyenoord. Dat was geen strafschop oordeelde de bond. Excuses van de KNVB richting PSV. ,,Nou, daar kopen ze in Eindhoven geen reet voor. Ik vind deze fout heel pijnlijk voor de titelstrijd. Bij Ajax zijn ze blij met de titel, ondanks die nasmaak.’’

Lukoki

Maandag kwam ook het nieuws naar buiten over het overlijden van Jody Lukoki. En zijn trieste afgang de laatste maanden. Ontslagen wegens huislijk geweld. Een ruzie met familie afgelopen week en nu overleden in het ziekenhuis. ,,Clubs moeten er meer aan doen om spelers te begeleiden in deze tijd. Ze verdienen veel geld. Dat heeft ook een aantrekkingskracht op foute types. Je hoort veel verhalen over voetballers op het een na het andere feestje. Spelers die niet van lachgas af kunnen blijven. De clubs kunnen met presentaties en voorlichting spelers wel informeren. Maar die wijzen weer naar de zaakwaarnemers en die wijzen weer naar de clubs.’’

Opvallend feitje de laatste weken: veel doelpunten vallen in de extra tijd. ,,Het thuispubliek speelt hierin wel een rol, denk ik. Publiek kan een elftal echt naar boven halen. Zie Real Madrid en de magie van Bernabéu. Ik denk wel dat je dapperder wordt als je zestigduizend man achter je hebt staan.’’

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD app en jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media