Podcast | ‘Danilo kan Feyenoord een kapitaal opleveren’

Feyenoord heeft de eerste aankoop voor komend seizoen binnen. En dat is een pikante . Verder: de play-offs om promotie, Giovanni van Bronckhorst op weg naar weer een prijs? En waar blijft de volgende coming out in het voetbal? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan.

,,Danilo is de eerste zomeraankoop van Feyenoord. Hij heeft meerdere gesprekken gevoerd met Arne Slot. En heeft daar een goed gevoel aan overgehouden. Het spel van Feyenoord ligt hem, denkt hij. Volgens Erik ten Hag was hij ook de gevaarlijkste Ajax-speler in the box. Nou, dat past wel bij het Feyenoord van Slot. Ajax heeft hem ook vorig jaar een aanbieding gedaan om hem niet transfervrij te laten gaan, maar die was teleurstellend.”

Feyenoord lijkt daarmee in te spelen op het vertrek van Bryan Linssen en Cyriel Dessers. ,,Danilo is bovendien 23 jaar, heeft een neusje voor de goal en hij tekent voor vier jaar. Als ze die aan praat krijgen en hij maakt zo’n twintig goals in de eredivisie dan kan het zomaar een speler zijn voor Feyenoord die een kapitaal gaat opleveren.”

Inan was afgelopen weekend ook in België op bezoek bij de nieuwe Ajax-trainer. Is Alfred Schreuder klaar voor Ajax? ,,Ik geloof wel in Schreuder als een tactisch meesterbrein. Maar Ajax is Ajax. Het is dansen op een vulkaan zoals Ten Hag wel eens zei. Ik ben benieuwd of hij al die processen kan begeleiden en of de focus op het voetbal blijft liggen.”

