Podcast | ‘De boosheid bij PSV is buitenproportioneel’

Ten Hag evenaart doelpunten­re­cord Cruijff na nieuwe vijfklap­per

31 oktober Erik ten Hag mag sinds vanavond in één adem worden genoemd met Johan Cruijff. Sinds het debuut van Ten Hag in Amsterdam zag hij zijn ploeg al 250 keer tot scoren komen in de eredivisie. Daarvoor had de vijftigjarige oefenmeester slechts 82 duels nodig.